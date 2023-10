Os mitos e verdades sobre a hérnia umbilical: conheça os perigos e como se cuidar

A hérnia umbilical é uma condição amplamente reconhecida, mas ainda traz muitas dúvidas para a população em geral. Trata-se de uma protuberância inesperada que surge no umbigo, resultado da protrusão de uma parte do intestino ou outro órgão abdominal através dos músculos, formando um inchaço aparente. À primeira vista, pode não causar maiores preocupações, mas, como destaca Dr.Ernesto Alarcon, especialista em cirurgia geral e videolaparoscopia, a hérnia umbilical merece nossa atenção.

Embora frequentemente associada a crianças, essa condição não faz distinção de idade ou gênero. Seu sinal mais notório é o inchaço no umbigo, que, tanto em crianças quanto em adultos, pode ser assintomático. No entanto, ignorar essa condição pode levar a complicações graves, incluindo o estrangulamento com risco de necrose intestinal.

É crucial compreender que, em bebês e crianças, a hérnia umbilical geralmente resulta do fechamento inadequado do anel umbilical após o nascimento. O cordão umbilical, que passa por esse anel, pode permitir a passagem de tecido adiposo ou até mesmo parte do intestino. Portanto, o diagnóstico precoce é essencial, especialmente quando surgem sintomas como dor e inchaço na área afetada.

O diagnóstico da hérnia umbilical é, principalmente, clínico, baseado na história médica e no exame físico conduzido por um profissional experiente. O exame envolve a observação e a palpação da região abdominal, identificando a protuberância característica, que quase sempre está presente – conforme explica o Dr. Ernesto Alarcon.

Em bebês e crianças, a hérnia umbilical pode desaparecer naturalmente até os 2 anos de idade, embora raramente persista após os 3 anos. Normalmente, pediatras são os profissionais responsáveis por fazer esse diagnóstico.

Embora a hérnia umbilical não seja amplamente conhecida, é vital conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Aqui estão algumas informações interessantes sobre essa condição:

– Ela é mais comum em bebês prematuros devido ao desenvolvimento incompleto dos músculos abdominais.

– Em alguns casos, pode desaparecer espontaneamente até os 2 anos de idade, mas a cirurgia pode ser necessária em outros.

– Fatores de risco em adultos incluem obesidade, esforço excessivo, múltiplas gestações, tabagismo, ascite (acúmulo de líquido na barriga) e outros.

O Dr. Ernesto Alarcon enfatiza que: a prática regular de exercícios físicos pode ajudar a prevenir o desenvolvimento da hérnia umbilical em adultos. Cuidar da saúde é essencial para evitar e tratar diversas condições, incluindo essa.

Portanto, se você ou alguém que você conhece apresenta sintomas dessa condição, não hesite em procurar um médico especializado para obter um diagnóstico e tratamento adequados. Lembre-se, a informação e a prevenção são os primeiros passos para uma vida mais saudável.