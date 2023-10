Feira do Estudante oferece 4 mil vagas em estágios remunerados nesta terça-feira

Em seu segundo e último dia, a Feira do Estudante de Guarulhos recebe nesta terça-feira (10), das 13h às 17h, no auditório 7 do Adamastor, um dos principais eventos de sua extensa programação: o projeto Estagiando, com a oferta de mais de quatro mil vagas em estágios remunerados. Elas são voltadas a jovens entre 16 e 29 anos que estejam cursando o ensino médio, técnico ou superior. Para participar do processo seletivo é necessário levar o currículo e documento com foto.

A iniciativa da Prefeitura conta com a parceria das empresas Belottis Estágios, Brilho Próprio Estágios, CEG Conecta, CIEE, Ellenco Estágios, Inter Estágios, Nube, Super Aprendizes e Super Estágios.

A expectativa da Subsecretaria da Juventude é de uma grande procura, ainda mais que a Feira do Estudante deste ano está batendo todos os recordes de participação, com o registro de milhares de visitas em seu primeiro dia. A estimativa da organização é receber um público de 15 mil visitantes nesses dois dias no Adamastor, das 9h às 21h.

A Feira do Estudante conta com vários estandes de faculdades, universidades, escolas de idiomas, de aviação e profissionalizantes, oficinas, palestras, bandas de música, circo, entre outras atrações culturais. Ela é coordenada pela Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos.

O Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.