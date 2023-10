Que tal se hospedar na casa da Mônica?

A casa da Mônica, Dona da Rua e protagonista da Turminha do bairro do Limoeiro, está agora no Airbnb, em uma parceria inédita com a Mauricio de Sousa Produções. Para comemorar seu aniversário de 60 anos em 2023, a menina do vestido vermelho abrirá as portas de sua casa para que hóspedes possam mergulhar no seu mundo divertido e colorido em uma estadia inesquecível, disponível apenas no Airbnb. Enquanto a personagem passa uns dias fora, os hóspedes serão muito bem-vindos para aproveitar o espaço e descobrir diversos easter eggs nos ambientes da acomodação.



As histórias da Mônica acompanham as famílias brasileiras há várias gerações. A estadia irá proporcionar aos hóspedes uma viagem no tempo ao resgatar as principais características do universo da personagem.



“Trazer o universo da Mônica para o Airbnb é ver a história das nossas tão queridas tirinhas ganharem contornos de vida real. Tenho certeza de que os hóspedes irão guardar com muito carinho as experiências que viverem neste lugar inédito e tão especial”, diz Mônica Sousa, inspiração para a personagem e diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções.

Sobre a estadia

Localizada em São Pedro, a pouco mais de 190 quilômetros de São Paulo, a casa da Mônica estará disponível no Airbnb para uma estadia única de duas noites, para até dois adultos e uma criança de até 12 anos, entre os dias 20 e 22 de outubro de 20231, por R? 260 a diária2.



Durante a estadia no mundo da Mônica no Airbnb, os hóspedes terão a oportunidade de:

Aproveitar uma sessão de cinema particular no telão instalado no Clubinho da Mônica – ainda melhor se acompanhada de um balde de pipocas, doces e a companhia do Sansão;

Preparar brigadeiros para celebrar o aniversário da Dona da Rua;

Se inspirar com o guarda-roupa da Mônica – vestidos vermelhos estão em alta nessa estação;

Reproduzir o meme “Ata” no computador da Mônica;

Deixar um recado ou um desenho para a Mônica e a turma verem durante a próxima reunião do clube;

Conhecer os cantinhos da casa, cheia de referências ao mundo da Turma da Mônica – a Mônica deve ter deixado um caderno vermelho de memórias por lá para você folhear. Onde será que está?

Fotografar os melhores momentos da sua estadia com a câmera instantânea que a Mônica decidiu emprestar;

Fazer uma guerra de balões d’água no jardim – já que o Cascão não estará por lá!



Fiamma Zarife, Diretora Geral do Airbnb na América do Sul, está animada com o lançamento inspirado em uma personagem icônica da cultura brasileira: “O Airbnb existe para criar um mundo onde qualquer pessoa possa pertencer a qualquer lugar, com experiências de viagens autênticas e mais conexão entre as pessoas. O universo colorido da Mônica, criado brilhantemente por Mauricio de Sousa, ganhou vida em uma estadia única e que nos leva de volta para a infância. Será inesquecível!”, garante Fiamma.

Como reservar

Os hóspedes podem solicitar a reserva para a casa da Mônica no Airbnb a partir de 12 de outubro, às 14h, horário de Brasília, neste link. Os hóspedes são responsáveis pelo transporte do trajeto de ida e volta para São Pedro, no estado de São Paulo.



Para saber mais sobre como se tornar um anfitrião, assim como a Mônica, acesse este link.

A oferta de estadia de duas noites para até três hóspedes não é um concurso. A reserva da acomodação estará sujeita aos Termos de Serviço do Airbnb. A acomodação disponibilizada para locação é de propriedade e operação de um anfitrião independente no Airbnb. Mais impostos e taxas.