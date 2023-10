Guarulhos recebe espetáculo ‘Porcos unidos jamais serão cozidos’

No sábado (14) Guarulhos receberá o espetáculo ‘Porcos unidos jamais serão cozidos’. A apresentação acontecerá no teatro da Biblioteca Monteiro Lobato, às 20h.

A peça conta a história de três porquinhos, Rodolfo, Astolfo e Pandolfo, que após se livrarem do lobo mau, se veem sem emprego, sem dinheiro e devendo o aluguel para a viúva do lobo que eles cozinharam no final daquela história que todo mundo conhece.

Porém, tudo muda depois que os porquinhos recebem a visita de uma garotinha de capuz vermelho e outra de capuz azul que procuram por sua avó que desapareceu misteriosamente. Eles então, unem forças para descobrir o que aconteceu e o que está por trás desse grande mistério que assombra toda a floresta.

? Produção: Gustavo Eduardo.

? Texto e Direção de: Gael Antunes.

? Gênero: Comédia.

? Classificação: 14 anos.

? Duração: 1 hora.

? Figurino: Delphine Machado

? Maquiagem: Giselli Trukiti

? Cenografia e adereços de cena: Gael Antunes

? Realização: Cia Corpo Fechado

Personagens

Pandolfo (Interpretado por Dewny): O porquinho mais velho e mais responsável.

Astolfo (Interpretado por Apollu): Um garoto que não toma banho e é famoso pelo seu mau cheiro.

Rodolfo (Interpretado por Gael Antunes): o porquinho mais novo que sonha com o amor verdadeiro.

Vitinho (interpretado por Lucas Florence): um jovem lobo vegetariano e gentil,

sobrinho do lobo da clássica história.

Arlete (interpretada por Giselli Trukiti): Viúva do falecido lobo e tia de Vitinho.

Chapeuzinho Vermelho (Interpretada por Beatriz Tenório): Uma garotinha mimada pela avó que sempre se mete em enrascadas.

Chapeuzinho Azul (interpretada por Delphine Machado): uma garota corajosa e irmã de chapeuzinho vermelho.

Vovózinha (interpretada por Blandy Domingues): Avó de Chapeuzinho, uma senhora exigente que mima sua neta.

Sobre a Cia Corpo Fechado

Somos uma companhia de teatro em formação pela escola de atores ETA (Estúdio de Treinamento Artístico). A Cia é formada por nove artistas que juntos, além da atuação, exercem diferentes funções, como figurino, cenografia, som, texto e entre outras.

O coletivo já atuou em vários espetáculos, alguns com texto de autoria própria e também grandes clássicos, como: Álbum de Família (Nelson Rodrigues) e Hamlet (William Shakespeare).

Temos como principal objetivo a difusão da arte como uma forma de expressão e aprendizado, levando ao público textos que os façam rir e ao mesmo tempo refletir sobre determinado assunto.

O Projeto

A Cia Corpo Fechado está em processo de criação de seu mais novo espetáculo, uma peça voltada para o público juvenil que satiriza de forma cômica e escrachada a clássica história dos Três Porquinhos. O texto, intitulado Porcos Unidos Jamais Serão Cozidos, traz a história dos três irmãos porcos que após se livrarem do lobo mau, do conto que já conhecemos, se veem desempregados e tendo que resolver um grande mistério que está deixando toda a floresta preocupada. Com uma linguagem cômica, a peça retrata diversas situações cotidianas, como o uso da internet e redes sociais, a auto aceitação e a força de um bom trabalho em equipe. A peça brinca com contos clássicos que já conhecemos e apresenta para o público uma visão moderna, além de unir duas histórias bastante conhecidas em um único universo.

Ingresso inteira: R$ 20

Ingresso meia: R$ 10

Ingresso Solidário (levando 1kg de alimento não-perecível): R$ 10