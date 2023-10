Ação da Américas Amigas com unidade móvel para exames de mamografia chega a Guarulhos

Unidade móvel para exame gratuito para diagnóstico de câncer de mama chega a Guarulhos em 23 de outubro, após passar por Jundiaí, Paraisópolis e Embu das Artes. Em Guarulhos, fica até o dia 27.

Podem se cadastrar pessoas a partir de 40 anos de idade; as vagas são limitadas e devem ser agendadas previamente pelo site da entidade. Em São Paulo, a unidade ficará até dezembro, visitando outras cidades do Estado e bairros da capital

Cerca de 45% de mulheres diagnosticadas com câncer de mama estão abaixo dos 50 anos e acima de 69 anos de idade – faixa (50 a 69) de rastreamento ativo pelos serviços públicos. Sociedades médicas recomendam rastreamento a partir dos 40 anos, idade seguida pela Américas Amigas.

O câncer de mama tem chance de cura de até 95%, se diagnosticado precocemente.

A Américas Amigas atua em todo Brasil, provendo acesso gratuito a diagnóstico completo de câncer de mama, principalmente a mulheres em regiões de vulnerabilidade social. Este ano, já esteve com unidade móvel ou em parceria com entidades locais, em áreas remotas das regiões Norte e Nordeste, entre outras localidades.

O Brasil deve registrar 74 mil novos casos de câncer de mama a cada ano, entre 2023 e 2025, de acordo com estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. Esse tipo de câncer é o de maior incidência entre a população feminina, atrás apenas do câncer de pele não melanoma, e muitas pacientes ainda enfrentam desafios para conseguir o diagnóstico rápido e elevar as chances de cura.

Com o objetivo de promover acesso gratuito a diagnóstico precoce de câncer de mama, contribuindo, assim, para a redução de mortalidade por esta doença, a Américas Amigas chega a Guarulhos em 23/10, como parte das ações de Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização de câncer de mama. O atendimento é realizado para pessoas pré-cadastradas pelo site https://www.americasamigas.org.br/mulheresamigas ou pelo app Américas Amigas. As vagas são limitadas.

As ações da Américas Amigas acontecem durante todo ano, promovendo o diagnóstico completo de câncer de mama por meio de unidade móvel, ou em parceria com entidades e empresas parceiras.

40 anos + A Américas Amigas atende principalmente mulheres a partir dos 40 anos de idade, conforme recomendação das sociedades médicas (nos serviços públicos, o rastreamento ativo é dos 50 a 69 anos idade). Segundo os registros da entidade, 45% das mulheres com diagnóstico de câncer de mama ocorrem a partir dos 40 anos e acima dos 69 anos de idade: quanto mais precoce o diagnóstico e início de tratamento, o câncer de mama tem chances de 95% de cura².

Agenda: Ação Américas Amigas com Unidade Móvel de Exames (Gratuitos)

Outubro a Dezembro 2023 (Próximas Localidades)

Atendimentos para detecção gratuita do câncer de mama

Necessário inscrição prévia no site: americasamigas.org.br/mamografias-gratuitas

Guarulhos

Local: Shopping Bonsucesso (Estr. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 5308)

Data: 23 a 27/10

Horário: 7h às 16h

Poá

Local: Nagumo (Tv. Ângelo Biancolin, 136)

Data: 30/10 a 03/11

Horário: 7h às 16h

São Paulo/Itaim Paulista (zona leste da capital)

Local: Atacadão (Av. Marechal Tito, 2.501)

Data: 05 a 09/11

Horário: 7h às 16h

Ribeirão Pires

Local: Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193)

Data: 12 a 16/11

Horário: 7h às 16h

Potim (Vale do Paraíba)

Local: ONG Orientavida (R. José Teodoro Corrêa, 845)

Data: 18 a 24/11

Horário: 7h às 16h

São Sebastião (Litoral Norte)

Local: Instituto Verdescola (Av. Marginal, 44)

Data: 27/11 a 01/12

Horário: 7h às 16h

São Bernardo do Campo

Local: CREC Pauliceia (R. Francisco Alves, 460)

Data: 05 a 09/12

Horário: 7h às 16h