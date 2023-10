Hambúrguer de Siri é atração neste Dia das Crianças no Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp

Nesta quinta-feira, 12 de outubro, Feriado de Nossa Senhora Aparecida, e também Dia das Crianças, o Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp preparou um prato especial para os pequenos. O Hambúrguer de Siri vai fazer a alegria da criançada (e dos adultos). Essa opção vai estar disponível para todo mundo.

Por conta do feriado, o festival terá horário especial. Excepcionalmente, na quinta (12), abrirá somente para o almoço, das 12h às 17h. Nos demais dias, o horário permanece o mesmo. Na quarta e na sexta, das 18h às 23h30 (jantar). No sábado, das 12h às 23h30 (almoço e jantar) e, no domingo, das 12h às 17h (somente almoço).

O Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição 2023 oferece quase 60 opções de pratos à base de peixes e frutos do mar, disponíveis para o público comer o quanto quiser. Semanalmente, novos pratos e novas receitas entram para o cardápio.

Paella gigante e camarões

Os Camarões Assados no Espeto, servidos à vontade nas mesas, e a Paella à Marinera, gigante, oferecida num tacho de mais de um metro de diâmetro, são os destaques deste evento gastronômico, realizado na Ceagesp desde 2013. Mas tem muito mais para saborear por lá, quantas vezes quiser. O cardápio completo desta semana já está disponível do site do evento.

Na verdade, o público já começa a comer assim que chega à recepção do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp. Casquinha de Siri, Caldinho de Peixe e Acarajé feito na hora são os pratos que dão as boas-vindas aos frequentadores do evento.

No salão principal, o público já se depara com a Paella à Marinera, gigante, e os garçons com os espetos de camarão servindo as pessoas diretamente nas mesas. Também chegam nas mesas outras delícias, como Camarão na Panko, recheado com Catupiry, Camarão Crocante com Molho Tártaro e Limão, além de Costelinha de Tambaqui Crocante.

Toda semana, novos peixes em novas receitas entram para o cardápio. Nesta semana (quarta a domingo), o público vai encontrar Pirarucu Chimichurri de Ervas Frescas, Pescada Cambucu ao Molho de Cogumelos, Peixe à Delícia, entre outros. Além disso, na mesa quente, há várias opções de pratos de complemento, como Moqueca Baiana, Parrillada do Mar, Camarão Internacional, Pirão de Peixe, entre outras opções.

Uma mesa de saladas, com várias opções com frutos do mar, também é outro destaque desse festival gastronômico. Entre elas, Salada de Lula com Ervas Frescas, Mexilhões Confitados, Ceviche Clássico Peruano, Salada de Frutos do Mar Tropical, entre várias outras opções.

Especiais do Dia

O festival também oferece pratos especiais do dia. Na quinta-feira, os fãs de caranguejo podem se deliciar com a tradicional Caranguejada. Quem gosta de lagosta também tem dia certo para comparecer ao evento. Às sextas-feiras, o cardápio é reforçado com a Lagosta Sapateira Gratinada.

Aos sábados, além de todos os demais pratos, o festival oferece o Festival de Praia, com Lula à Dorê, Porquinho e Camarão Crocante. Domingo é dia de massa e, no festival, o prato especial é o Macarrão com Camarões, finalizado no interior de um legítimo queijo parmesão Grana Padano.

Funcionamento

Pelo preço fixo de R$ 139,90 por pessoa (não é cobrada taxa de serviço), o público pode comer, quantas vezes quiser, todos itens disponíveis no cardápio.

As bebidas e as sobremesas são cobradas à parte. Crianças de até cinco anos não pagam o festival. De seis a dez anos, pagam metade do preço.

O acesso é feito pelo Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo-SP). O estacionamento (pago) para automóveis também fica no Portão 4. O estacionamento (pago) para motos tem acesso pelo Portão 2 da Ceagesp, também na mesma avenida.

Serviço

Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição 2023

Quando : Até 23 de dezembro (quarta a domingo).

: Até 23 de dezembro (quarta a domingo). Horários : quarta, quinta (exceto neste feriado de Nossa Senhora Aparecida) e sexta, das 18h às 23h30 (jantar). Aos sábados, das 12h às 23h30 (almoço e jantar). Aos domingos, das 12h às 17h (somente almoço).

: quarta, quinta (exceto neste feriado de Nossa Senhora Aparecida) e sexta, das 18h às 23h30 (jantar). Aos sábados, das 12h às 23h30 (almoço e jantar). Aos domingos, das 12h às 17h (somente almoço). Preço : R$ 139,90 por pessoa. Crianças de até 5 anos não pagam. De 6 a 10, pagam metade do valor do Festival. Bebidas e sobremesas são cobradas à parte.

: R$ 139,90 por pessoa. Crianças de até 5 anos não pagam. De 6 a 10, pagam metade do valor do Festival. Bebidas e sobremesas são cobradas à parte. Onde : no Espaço Gastronômico Ceagesp

: no Espaço Gastronômico Ceagesp Endereço : Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo – SP).

: Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo – SP). Estacionamentos (terceirizados) : Portão 4 (automóveis). Portão 2 (motos).

: Portão 4 (automóveis). Portão 2 (motos). Mais informações e reservas: Acesse o Site