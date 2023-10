Dia das Crianças no Bosque Maia terá muitas opções de atividades gratuitas

O Bosque Maia se prepara para receber a Caravana do Lazer, evento recheado de atividades gratuitas em comemoração ao Dia das Crianças. A festa acontece nesta quinta-feira (12), a partir das 9h, e contará com trenzinho da alegria, kartódromo, brinquedos infláveis, apresentações de personagens e atividades esportivas espalhadas por todo o parque.

Outras opções disponíveis serão brinquedos e jogos inclusivos e lúdicos para crianças com deficiência, proporcionados pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, que participará do evento junto às demais pastas integrantes da Secretaria de Direitos Humanos. Equipes de saúde também estarão presentes ofertando vacinação para os pequenos sendo que, para isso, será necessário que os responsáveis apresentem a carteirinha de vacinação.

Haverá ainda orientação sobre saúde bucal e alimentação saudável, além de uma oficina de confecção de bijuterias para crianças com 7 anos ou mais, com turmas iniciando a cada trinta minutos.

Via fechada

Para a realização da grande festa, a pista sentido bairro entre os números 1.691 e 2.003 da avenida Paulo Faccini estará fechada para carros no período do evento. Com isso, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana estará com equipes para organizar o trânsito e solicita aos motoristas evitarem a região.

Programação

9h30 – Atividades de matroginástica (ginástica criada para desenvolver a relação entre os membros das diferentes gerações da família)

9h30 – Apresentações de coreografias

10h – Apresentação do Canil da Guarda Civil Municipal de Guarulhos

11h – Circo escola

12h30 – Aula aberta de caratê

12h50 – Apresentações de ginástica

13h30 – Aula aberta de kickboxing

13h40 – Apresentações de dança

14h10 – Aula de ritmos

14h30 – Aula aberta de capoeira

15h – Apresentação do Canil da Guarda Civil Municipal de Guarulhos