Feira do Estudante de Guarulhos mobiliza 15 mil pessoas em dois dias de atividades

Guarulhos registrou um público de cerca de 15 mil pessoas nos dois dias da 10ª da Feira do Estudante “Inspiração para continuar”, iniciada no Adamastor na segunda-feira (9). Um dos mais importantes acontecimentos da cidade para o segmento jovem foi encerrado com os shows das bandas de rock A Sigla e da House Band da School of Rock Guarulhos, que lotaram o teatro do centro de educação no Macedo na noite desta terça-feira (10), último dia do evento.

A feira reuniu 70 parceiros em 63 estandes e salas do espaço, dentre eles instituições de ensino técnico, superior e profissionalizante, cursos de idiomas, entidades do terceiro setor e órgãos públicos, que disponibilizaram informações, orientações sobre carreiras e programaram dezenas de atividades interativas para os visitantes.

“Atingimos nosso objetivo que foi dar oportunidades à juventude e inspirá-la a seguir em diversas áreas profissionais e de estudos. A feira impactou vidas, através da empregabilidade, da arte, da música e das experiências proporcionadas nas oficinas, nos workshops e nas palestras”, avaliou o subsecretário da Juventude, Cesar Sousa.

O diferencial desta edição, de acordo o gestor, “foi o espaço Mundo da Aviação realizado no primeiro dia em parceria com a escola de aviação civil Companhia das Asas”. No local os jovens tiveram contato com as diversas possibilidades de trabalho na área, por meio de apresentações de procedimentos de segurança e de emergência em aeronaves, do simulador de vôo, de palestras com profissionais e do bate-papo com o youtuber e mecânico de aeronaves Lito, do canal Aviões e Música.

Estágios remunerados

Outro ponto alto da feira foi o mutirão de estágios remunerados que, na terça-feira (10), atendeu 753 estudantes, em parceria com as empresas Belottis Estágios, Brilho Próprio Estágios, Agência Conecta Estágios, CIEE, Ellenco Estágios, Inter Estágios, Nube, Super Aprendizes e Super Estágios. “Encaminhamos os jovens ao mundo do trabalho através do Estagiando, mutirão com mais de quatro mil vagas remuneradas, que é a porta de entrada do estudante para a vida profissional”, concluiu Sousa.

O evento foi realizado pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos.