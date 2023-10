Família afirma que homem preso por roubar PM no Pimentas é inocente

A família de Diego Antônio de Souza, preso acusado de estar envolvido na tentativa de assalto à um policial militar, afirma que ele é inocente. O caso aconteceu no dia 10 de setembro quando o PM foi abordado na região do Pimentas. Durante as investigações, os agentes chegaram até Souza através da placa do veículo, um Chevette verde, usado pelos bandidos no momento do crime, que estava no nome de sua esposa.

Souza havia vendido o veículo para um vizinho que ainda não havia feito a transferência para seu nome, levando os agentes até o comprador. “Meu irmão levou os policiais até a casa do comprador. Lá, ele foi reconhecido pela vítima e meu irmão e cunhada liberados. No dia seguinte foram buscar meu irmão em casa, dizendo que a vítima queria ver ele e o reconheceu, dizendo que também estava no assalto”, disse Daiane Francisca de Souza, irmã do acusado. De acordo com ela, a família juntou uma série de materiais para tentar provar que a prisão dele foi decretada injustamente.

Com eles existem vídeos do ocorrido, capturados por câmeras de segurança da vizinhança que mostram os envolvidos, áudios que comprovam a venda do veículo, bem como anotações de parcelas pagas e comprovante de pagamento feito em nome do vizinho, além de filmagens que mostram Souza chegando em casa, no Jardim Brasil, acompanhado da esposa, às 4h da manhã, assim como a nova saída, que ocorreu às 8h30 com a presença dos agentes. Câmeras de segurança que flagraram a fuga dos três envolvidos mostraram que o crime ocorreu por volta das 6h, na avenida Roteiro, no Jardim Dona Luiza.

Questionada pelo HOJE, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que Souza foi preso, junto a outros dois homens, preventivamente após ser reconhecido pela vítima. “A Polícia Civil de Guarulhos capturou na manhã do dia 10 de setembro, três homens, de 24, 25 e 27 anos, suspeitos de um roubo a um policial militar no bairro Pimentas, em Guarulhos. O suspeito citado pela reportagem foi preso preventivamente após ser reconhecido pela vítima”, disse.

Souza está preso no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos desde o dia 12 de setembro, aguardando pela audiência, marcada para o dia 18 de outubro.