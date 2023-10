Há 30 anos, guarulhense era atropelado por Michael Jackson

Há 30 anos, durante a passagem de Michael Jackson pelo Brasil, o guarulhense Márcio de Paula, com 15 anos na época, era atropelado pela van do pop star. Jackson desembarcou em Guarulhos no dia 13 de outubro de 1993 para realizar um dos maiores shows já recebidos pelo Morumbi. Durante a passagem, utilizou o tempo de lazer para conhecer melhor o país e visitou inúmeros pontos turísticos de São Paulo.

Em uma das ocasiões, decidiu realizar uma visita à antiga fábrica da Estrela, em Guarulhos, com a intenção de presentear crianças do Hospital Darcy Vargas. Na data, de Paula estava em casa com a sua irmã, quando decidiram verificar sobre o que se tratava a movimentação no bairro. Em entrevistas, os dois contaram que carros de comitiva passavam pela rua em que moravam, quando ouviram dizerem que Michael Jackson estava por ali e decidiram tentar vê-lo. Com a multidão, o astro pop não conseguiu entrar na fábrica. Durante uma volta no bairro, em uma das curvas, feita em alta velocidade, a van passou estreitamente por uma viatura policial, onde os irmãos estavam encostados.

Quatro pessoas saíram com ferimentos leves, enquanto de Paula foi prensado e sofreu fratura no fêmur direito. O condutor não prestou socorro, mas ele foi levado ao hospital. Na época, a imprensa deu grande destaque ao caso do jovem, que então chegou ao rei do pop. Jackson decidiu fazer uma visita à vítima, em meio a tantos repórteres que tentavam acessar o quarto de hospital. Ele ficou cerca de 20 minutos com o jovem e sua família, tirou fotos, dançou e se apresentou para os filhos dos amigos que o acompanhavam. De Paula disse que a voz do astro era “impressionante” e sua preocupação com seu estado de saúde notável.