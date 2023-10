Mulher é espancada por ex-marido no Malvinas

Amanda Moreira, de 27 anos, relata ter sido agredida pelo ex-marido, que não aceirou o fim do relacionamento. O caso aconteceu na quinta-feira (12), na Vila Malvinas.



“Ele veio por trás de mim, quando estava indo embora, mordeu a minha orelha e começou a bater nos meus braços e pernas com a ponta de uma faca. Ele me deu uma cabeçada no olho e então comecei a sangrar. Nesse momento ele se desesperou, começou a limpar a casa, tirou a minha roupa, que estava suja, e me fez entrar no banho. Depois disso, não me deixou sair de casa, pedi para chamar alguém da minha família e ele não queria, até que pegou o carro dele e me deixou na rua, próximo a uma Unidade de Pronto Atendimento, sozinha, para que alguém me socorresse”, contou.



Amanda foi socorrida e levado ao hospital. De acordo com os familiares, ela teve fraturas no nariz e corre o risco de perder a visão.

- PUBLICIDADE -