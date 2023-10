Tênis: Wilson Leite e Pedro Sakamoto garantem final 100% brasileira em Lajeado

O carioca Wilson Leite e o paulista Pedro Sakamoto vão tornar a final do M25 de Lajeado totalmente brasileira. Os atletas venceram suas semis neste sábado (14) e disputam a final do torneio neste domingo(15). O título vale U$ 25 mil.

Sakamoto, cabeça 4, teve um segundo set difícil contra o uruguaio Franco Roncadeli, com parciais de 6/0 e 7/6 (7-3). O paulista é o 499º do ranking no momento. Já Leite encerrou a semifinal com placara de 2/6, 6/3 e 6/4 contra o argentino Leonardo Aboian.

Em nível ITF, os dois buscam pelo terceiro título.