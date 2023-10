Bebê precisa amputar pés e dedos das mãos após contrair infecção generalizada

Um menino de um ano sofreu com uma infecção bacteriana que avançou para um choque séptico, tendo que ter os dedos das mãos e de ambos os pés amputados. Ele foi levado ao hospital da cidade com sintomas semelhantes a gripe, como coriza, febre, fraqueza e semblante de dor, além de mudanças no comportamento observados pela mãe como quietude e carência.



Ela afirma que não sabe dizer como Ryan Lines contraiu a infecção. Os médicos informaram que ele estava com uma infecção generalizada causada pela bactéria Streptococcus do grupo A, conhecida como Strep A, que é causada pela inalação de gotículas de secreções do nariz ou da garganta de uma pessoa infectada e/ou contato com feridas ou úlceras infectadas na pele.



O quadro se agravou rapidamente para um choque séptico, onde há risco de morte, a partir disso a circulação sanguínea da criança não estava possibilitando a oxigenação eficiente dos tecidos das mãos e pernas para controlar o quadro o que resultou em a amputação dos membros. O caso ocorreu na Austrália.

