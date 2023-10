Moradores denunciam situação de terreno no Recreio São Jorge

Os moradores da rua Costa no Recreio São Jorge estão vivendo dias difíceis com a quantidade de lixos, entulhos, madeiras e inclusive escorpiões. Segundo eles, após o terreno ficar abandonado o acesso foi facilitado o acúmulo de lixos e animais em geral.



Uma das moradoras ainda relata que mesmo no período da noite quando chega do trabalho é possível ver escorpiões andando pelo local e próximo a sua casa. “A situação é perigosa, pois no bairro temos crianças e idosos o que se torna preocupante”.

- PUBLICIDADE -