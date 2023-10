Guarulhenses conquistam R$ 37 mil em apostas na Mega-Sena

Dois apostadores de Guarulhos ganharam cerca de R$ 37.626,65 após acertarem cinco dezenas na Mega-Sena no último sábado (14). Eles apostaram em uma das casas lotéricas do Parque Continental e em uma do Macedo. Os números sorteados ficaram em 04 – 17 – 22 – 28 – 30 e 49.



Agora o prêmio máximo fica acumulado no total de R$ 34 milhões para o próximo jogo, a ser realizado hoje. As apostas para o jogo de hoje podem ser feitas até às 19h pelo horário de Brasília.

