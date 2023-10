Guarulhenses disputam campeonato de jiu-jítsu e conquistam lugar no pódio

Os guarulhenses Vitor Phelipe Santiago, Deivid Magalhães e Henrique Santos disputaram no último fim de semana na 3ª Getsêmani Open Jiu-Jitsu onde conseguiram conquistar lugar no pódio entre os primeiros classificados.



Santiago lutou na modalidade Juvenil e categoria média, com faixa branca e conseguiu conquistar medalha de bronze após competir com oponente de categoria superior. Magalhães realizou a disputa na modalidade adulto com a categoria Master e faixa azul conquistando também o bronze. Santos por sua vez disputou na categoria pesado com a faixa marrom na categoria pesado onde após punição na luta conseguiu conquistar o bronze.



Ambos treinem e residem em Guarulhos e participaram do campeonato na rua Dom Estevão Pimental na Vila Formosa em São Paulo.

