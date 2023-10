Viatura da Rota derruba poste e acerta casal em motocicleta durante manobra em SP

Uma viatura da Ronda Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) perdeu o controle durante uma manobra, derrubou um poste e atingiu um casal que estava em uma motocicleta na avenida Tiradentes, no Centro de São Paulo. As vítimas tiveram escoriações leves e receberam atendimento médico

No momento do acidente, os agentes comemoravam o aniversario de 53 anos da Rota. Na imagem publicada nas redes sociais, é possível ver que varias viaturas saem do batalhão com sirenes ligadas, cantando pneu. Durante uma curva, as rodas saem do asfalto e o motorista quase atropela duas pessoas que estão no canteiro da vida, acerta um poste e um casal, que quase é prensado contra o ônibus.