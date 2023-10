‘Você na Prefeitura’ também terá vacinação contra gripe e covid no CEU Paraíso-Alvorada

Guarulhenses que ainda não se vacinaram contra a gripe e a covid-19 terão a oportunidade de atualizar as carteiras de vacinação na 18ª edição do Você na Prefeitura, que ocorre neste sábado (21), no CEU Paraíso-Alvorada, região do Pimentas. Desta vez, o programa terá uma nova dinâmica e reunirá todas as secretarias da administração municipal num único lugar, facilitando o acesso a quem busca soluções para suas demandas.

Além da vacinação, serão oferecidos os serviços do Fácil Guarulhos e da van do Procon, alistamento militar, emissão de carteira de trabalho digital, Banco do Povo, inscrição para o Castramóvel, solicitação de zeladoria, iluminação pública e tapa-buracos, consulta e encaminhamento a vagas de trabalho e a cursos de qualificação profissional, emissão do cartão do idoso, do cartão cidadão, entre outros.

Quem comparecer também poderá realizar autoteste de HIV (vírus causador da Aids) e agendamento de consultas e de exames. Agentes da Secretaria de Saúde farão orientação sobre doenças como as arboviroses (transmitidas por mosquitos, dentre elas a dengue e a chikungunia), sinantrópicas (doenças transmitidas por animais, como a raiva), esporotricose (micose causada por fungos), infecções sexualmente transmitidas (ISTs) e saúde bucal. Haverá ainda a distribuição de preservativos.

Serviço

18ª Você na Prefeitura

Local: CEU Paraíso-Alvorada – rua Dom Silvério, s/nº, Vila Paraíso – Pimentas

Horário: 9h às 13h