GCM encerra festas no Haroldo Veloso e Continental por perturbação de sossego

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos interveio em dois eventos alvos de denúncias feitas por moradores devido à perturbação do sossego público no feriado prolongado. No primeiro caso registrado na noite de quarta-feira (12), no Conjunto Residencial Haroldo Veloso, a equipe recolheu ao pátio municipal um equipamento de som e uma carretinha que reproduziam músicas em volume alto, próximo a uma adega onde uma máquina caça-níquel foi encontrada. O proprietário foi conduzido ao 7º Distrito Policial, no Jardim São João, devido ao jogo de azar em sua loja. Mesmo com as ações, cerca de 40 pessoas continuaram a fazer tumulto na via e precisaram ser dispersadas.

Já no domingo (15), um evento de samba ultrapassou as 16h, horário autorizado pela administração municipal para sua realização na avenida Alexandre Grandisoli, no Parque Continental II. Diante das ligações de moradores incomodados com a situação e do bloqueio da via, que é itinerário de linhas de ônibus, a GCM encerrou o show às 19h.