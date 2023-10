GCM prende duas pessoas por violência doméstica em um espaço de três dias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu duas pessoas por ameaças e agressões a seus companheiros no sábado (14) e na madrugada de segunda-feira (16), em ocorrências no Jardim Santa Edwiges e na UPA Paulista, respectivamente. No primeiro caso, o agressor, que havia ameaçado a companheira, tornou a fazê-lo após ser liberado da delegacia e chegar em sua residência, onde também quebrou uma caixa d’água.

A vítima entrou novamente em contato com a GCM, que conduziu o homem ao 7? Distrito Policial, no Jardim São João. Ele foi enquadrado no crime de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, e permanece à disposição da Justiça.

Na segunda ocorrência, a GCM foi solicitada por funcionários da UPA Paulista para averiguar uma briga de casal em que o paciente afirmava que havia sido golpeado pela companheira com uma facada na panturrilha direita. Após a vítima receber pontos no ferimento e ser liberada pela equipe médica, os agentes encaminharam o casal ao 1º DP, no Centro, para oitivas.

