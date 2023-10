Mulher sofre sequestro e é feita de refém no Pimentas

Uma mulher sofreu um sequestro na tarde desta terça-feira (17) na rua Japaratinga no Jardim Centenário região do Pimentas. Através de filmagens de segurança é possível identificar três homens ameaçando a vítima para que ela pare o carro.



Com ameaças a mulher é conduzida para o banco de trás onde foi levada pelos criminosos. Ela teve cartões e o seu celular roubado pelos homens, mas conseguiu ser liberta sem nenhum ferimento. O ocorrido foi apresentado no 4º Distrito Policial onde o caso permanece em investigação.

