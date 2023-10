Internacional Shopping realiza Aulão do Enem gratuito para estudantes da região 

O Internacional Shopping realiza pela primeira vez o “Aulão ENEM”, uma aula preparatória gratuita para estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O evento será realizado no dia 21, das 8h às 12h, em parceria com o Cinemark e Rede Decisão.

O ciclo da aula contemplará as seguintes áreas: humanidades, linguagens, redação, natureza e matemática. Para participar, os estudantes devem realizar a inscrição online por meio do aplicativo oficial do Internacional Shopping.

“O Internacional Shopping acredita que a educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento da sociedade e está comprometido em apoiar os estudantes nessa etapa importante para o futuro profissional”, afirma Renan Rodrigues coordenador de marketing do Internacional.

As provas do Enem acontecerão nos dias 05 e 12 de novembro e são a porta de entrada para boa parte das universidades e faculdades do país. Por isso, os estudantes entram, agora, na reta final de estudos. Dessa forma, o empreendimento visa dar suporte e apoiar todos os estudantes da região para que conquistem um bom desempenho no exame, oferecendo a aula preparatória gratuita.

Serviço: Aulão Enem

Data: 21/10

Horário: Das 8:00 às 12:00

Local: Sala do Cinemark no Internacional Shopping – 1º Piso