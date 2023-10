Manutenção de veículo: entenda a importância de contratar um especialista

Manter a manutenção preventiva de um veículo em dia é de extrema importância para o bom funcionamento dele, além de economizar dinheiro em problemas que podem aparecer nas horas erradas. E a melhor forma de manter o veículo em boas condições, gastando pouco é através da contratação de bons profissionais e especialistas.

Os veículos com motor a diesel precisam de manutenção e cuidados periódicos, principalmente pela grande quantidade de fuligem gerada pelo combustível. Ainda que sejam mais resistentes, a complexidade e tecnologia de sua parte elétrica tornam o contato com especialistas em mecânica diesel, que saibam lidar de forma correta com os reparos necessários para o veículo, de extrema importância. Além de manter as manutenções preventivas em dia, alguns pontos precisam de atenção quando falamos em carros leves a diesel, são eles:

Filtro de combustível: Deve ser trocado conforme o manual, mas precisa ser visto atenciosamente pois, caso esteja escuro, deve ser substituído e levado para a revisão para que o sistema de alimentação seja analisado por um especialista. Além disso, devem ser trocados em períodos mais curtos em carros que rodam bastante, para manter o bom desempenho e controle de emissão de poluentes.

Filtro de ar: Por reter partículas soídas e impuras do ar, deve ser trocado juntamente ao óleo lubrificante. Emissões de fumaça negra e perda de potência, além de sérios danos no turbo compressor, contaminando o óleo, podem ocorrer devido à falta de atenção necessária.

Além disso, outros cuidados precisam ser tomados não somente em veículos de motores a diesel, mas também a gasolina, como é o caso da troca de óleo; pneus, visto que suas condições influenciam diretamente na vida útil e bom desempenho de outras peças, como a tração e os freios, assim como o consumo de combustível e airbags – sistema de segurança que diminui em até 30% o risco de morte em acidentes de trânsito, que necessitam de manutenção e atenção, como o prazo de validade e luzes de aviso.