Olimpíadas Internacionais de Astronomia: 33 alunos da rede estadual de Guarulhos são pré-selecionados

Depois da disputa nacional, chegou a vez de definir as equipes brasileiras que participarão das Olimpíadas Internacionais de Astronomia em 2024. Em Guarulhos 33 alunos de 10 escolas estaduais foram pré-selecionados para as provas da fase on-line.

Em todo Brasil, mais de 28 mil estudantes do Ensino Fundamental II – Anos Finais (9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3ª série) de escolas públicas e particulares foram pré-selecionados para as provas da fase on-line. Desses, 1.018 estão matriculados em unidades da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) da rede estadual.

Estão na lista da seletiva os estudantes do nível 4 (Ensino Médio) que obtiveram nota igual ou superior a sete e os do nível 3 (9º ano) com nota igual ou superior a nove na XXVI Olimpíada Brasileira de Astronomia. Como as etapas internacionais serão realizadas ao longo de 2024, é importante que os participantes tenham menos de 20 anos de idade e não estejam cursando disciplinas de grau universitário no próximo ano.

A fase on-line é dividida em três provas obrigatórias, entre os meses de outubro, novembro e dezembro. Para cada exame, os estudantes têm o prazo de duas horas para resolução das atividades. O grau de dificuldade das questões aumenta da primeira para a segunda e da segunda para a terceira prova.

Serão convidados para a fase presencial entre 150 a 200 jovens com as melhores médias nas três provas on-line. Prevista para março de 2024, no município de Barra do Piraí (RJ), a etapa inclui avaliações teóricas, observacionais reais ou planetário e de carta celeste. Ao fim, a comissão definirá o grupo de 40 estudantes que deve participar do Treinamento 2024, incluindo cinco meninas do Ensino Médio, cinco estudantes de escolas públicas do Ensino Médio e cinco estudantes da 1ª série do Ensino Médio com as maiores pontuações na seletiva.

Os treinamentos também terão caráter classificatórios, uma vez que escolherão as duas equipes brasileiras representantes da XVII IOAA (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics) e da XVI OLAA (Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica). O regulamento completo está disponível em www.oba.org.br/site.

Relação das escolas com estudantes pré-selecionados em Guarulhos

Escola Estadual Professor Celso Piva

Escola Estadual Francisco Antunes Filho

Escola Estadual Conselheiro Crispiniano

Escola Estadual Deputado José Storopoli

Escola Estadual Professor Flavio Xavier Arantes

Escola Estadual Jardim Fortaleza II

Escola Estadual Professor Allyrio de Figueiredo Brasil

Escola Estadual Professor José Roberto Friebolin

Escola Estadual Therezinha Closa Eleuterio

Escola Estadual Dom Paulo Rolim Loureiro