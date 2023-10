Padarias de Guarulhos são incluídas em guia turístico do estado

Seis padarias de Guarulhos foram incluídas no Guia Turístico das Padarias do Estado de São Paulo lançado nesta semana. Figuram no guia as padarias Favos d’Mel, Maria Cereja Pães e Doces, Nova Guarulhos Padaria, Padaria Carmela, Panificadora Chego Lá e Panificadora Jardim Munhoz.

A publicação, lançada pela Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP), destaca 148 padarias de 30 municípios paulistas com características que as tornam especiais para moradores e turistas.

A publicação inclui curiosidades como a maior padaria da América Latina, com 2,5 mil m², na capital; uma das mais antigas do país, em Santana de Parnaíba; padarias do tipo boutique, em municípios como São Bernardo do Campo, entre tantas outras. O guia é o pioneiro sobre o assunto no Brasil e também indica a origem da gastronomia e a inspiração de nacionalidade, como as padarias italianas, judaicas, francesas e entre outras.

“As padarias são a cara de São Paulo: acolhedoras, hospitaleiras, trazem memória afetiva e possuem uma qualidade impressionante”, diz o secretário de Turismo de Viagens de SP, Roberto de Lucena. “Elas são parte da nossa história e do turismo de SP, e este guia que será traduzido também em vários idiomas é o início do avanço de um trabalho grandioso de divulgação e fomento do turismo gastronômico”, afirmou.

São Paulo tem 12,7 mil padarias, quase o dobro do Rio de Janeiro, o segundo colocado. Segundo dados do Sebrae, todos os dias cerca de 100 padarias são abertas no Brasil. Do total, 70% são de microempreendedores individuais (MEIs).

O presidente do Sampapão, Rui Gonçalves, agradeceu a oportunidade da parceria com o Governo de São Paulo na pauta, tão relevante aos profissionais da panificação. “Há anos temos a ideia de integrar as panificadoras paulistas na rota de turismo do nosso estado e finalmente recebemos esse grande presente que fomentará ainda mais o comércio e a riqueza histórica que temos também nos nossos estabelecimentos e com certeza acrescentaremos mais 150 padarias ao guia até o ano que vem”, disse o presidente.

O guia é uma parceria da Setur-SP com a Associação das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado de SP (Aipan) e com o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo – Sampapão. Acesse o guia no link: www.turismo.sp.gov.br/guia-turisti

Padarias de Guarulhos

Favos d’Mel

Indicada pelo guia Google como uma das 20 melhores padarias de São Paulo. Padaria tradicional de Guarulhos que se destaca pelo pão francês e pelos produtos de excelente qualidade.

Dia e horário de funcionamento: Todos os dias das 06h às 23h

Endereço: Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3640 – Vila Galvão

padariafavosdemel.com.br

Tel: (11) 2086-7500

Maria Cereja Pães e Doces

Indicada como uma das 20 melhores padarias de São Paulo pelo Google, localizada em Guarulhos, com opções à la carte para desjejum, almoço, lanche. Possui mesas na área externa, produtos de fabricação própria.

Dia e horário de funcionamento: Todos os dias das 06h às 22h30

Endereço: Avenida Paulo Faccini, 1331 – Cidade Maia

mariacereja.com.br

Tel: (11) 2443-2202

Nova Guarulhos Padaria

Homenageada em 2019 pelo Sampapão como padaria destaque na região de Guarulhos. Diariamente, o consumidor desfruta de um cardápio com muita variedade e qualidade. Servem lanches, pizzas, refeições e muito mais.

Dia e horário de funcionamento: todos os dias das 06h às 22h

Endereço: Avenida Guarulhos, 1330 – Vila Augusta

padarianovaguarulhos.com.br

Tel: (11) 2422-7188

Padaria Carmela

A Padaria Villa Carmela traz a tradição da família portuguesa no ramo da pani?cação. Quando a família Bernardo chegou ao Bairro de Vila Carmela sentiu o potencial e as necessidades do bairro, foi em meio as ruas sem asfalto, das casas ainda em construção que se ergueu o primeiro comércio local. São anos tentando oferecer um serviço de qualidade à população.

Dia e horário de funcionamento: segunda à sábado das 4h30 às 22h, sábado das 6h às 22h

Endereço: Avenida Carmela Thomeu, 679 – Vila Carmela I – Guarulhos – SP

padariavillacarmela.com.br @padariacarmela

Tel: (11) 2436-1609 (11) 2438-2409

Panificadora Chego Lá

Panificadora tradicional em Guarulhos desde 1976, com excelentes produtos, um ambiente familiar e um atendimento mais do que amigo.

Dia e horário de funcionamento: todos os dias das 05h às 22h

Endereço: Avenida Barber Greene, 222 – Jardim Paraventi

Tel: (11) 2461-2784

Panificadora Jardim Munhoz

A Pani?cadora Jardim Munhoz traduz o carinho de mãe, o colinho de avó, a conversa com o pai, o sorriso do ?lho, a diversão com os amigos, entre outros sentimentos, em saborosos produtos artesanais preparados diariamente para toda a família. Pães, bolos, café, salgados, doces e muito mais.

Dia e horário de funcionamento: todos os dias das 6h às 21h

Endereço: Rua Cabo João Teruel Fregoni, 54 – Ponte Grande

www.munhozpadaria.com.br @munhoz_padaria

Tel: (11) 2421-7598