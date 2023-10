Prefeitura entrega o corredor de ônibus da avenida Papa João Paulo I, em Cumbica

A Prefeitura de Guarulhos entregou oficialmente nesta quinta-feira (19) o corredor de ônibus da avenida Papa João Paulo I, em Cumbica. Com 3,6 quilômetros de extensão, a via exclusiva para veículos de transporte público vai beneficiar diariamente 50 mil pessoas.

O novo corredor, pelo qual já circulam 12 linhas municipais e oito intermunicipais, vai da junção com a avenida Monteiro Lobato até as proximidades da alça de acesso da rodovia Presidente Dutra (km 213) à avenida Jacu Pêssego, na região do Jardim Presidente Dutra.

Para o prefeito Guti, a entrega da obra à população significa um importante avanço na mobilidade urbana do município. “Estamos ligando toda a cidade por corredores. Esse da Papa João Paulo I se conecta com os das avenidas Santos Dumont e Monteiro Lobato, que ficará pronto nos próximos meses. Pela Monteiro, acontece a ligação ao terminal de ônibus do Cecap e ao Corredor Metropolitano, que vai até a Vila Galvão e o Taboão”, disse o chefe do executivo.

Ciclovia

No local também foram feitas novas paradas de ônibus e uma ciclovia de 3,1 quilômetros (da rua Landulfo de Almeida Filho até o número 1.715 da avenida Papa João Paulo I), no sentido Cumbica – Centro, ao lado da Base Aérea, com piso tátil e rampas de acessibilidade em toda a sua extensão.

Avenida revitalizada

Gerenciadas pela Secretaria de Obras, as intervenções na avenida Papa João Paulo I incluíram ainda construção de novas paradas de ônibus, recape de duas pistas para tráfego pesado, reconstrução dos passeios, adequação do sistema de drenagem de águas pluviais, desassoreamento de parte da estrutura, entre outras adequações.