Serviços de zeladoria poderão ser solicitados no Você na Prefeitura deste sábado

Os guarulhenses que comparecerem a 18ª edição do Você na Prefeitura neste sábado (21), das 9h às 13h, no CEU Paraíso–Alvorada, vão poder solicitar, entre outros serviços, ações de zeladoria como tapa-buracos, roçagem e capina, varrição, limpeza de boca de lobo, remoção de resíduos, instalação e reparação de iluminação pública.

Realizado pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), nesta edição o evento reunirá os serviços da administração pública municipal num único lugar para facilitar o acesso aos munícipes.

Estarão presentes Fácil Guarulhos, van do Procon, alistamento militar, vacinação contra gripe e covid-19, emissão de carteira de trabalho digital, Banco do Povo, inscrição para o Castramóvel, consulta e encaminhamento a vagas de trabalho e a cursos de qualificação profissional, emissão do cartão do idoso, do cartão cidadão, entre outros.

Serviço

18ª Você na Prefeitura

Local: CEU Paraíso-Alvorada – rua Dom Silvério, s/nº, Vila Paraíso – Pimentas

Data: 21/10

Horário: 9h às 13h