UBSs abrem no sábado para as campanhas de Papanicolau, vacinação e Saúde Agora

Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos, exceto a Cavadas, que está passando por reformas, abrirão neste sábado (21) para a realização da coleta de Papanicolau e vacinação. As unidades Vila Fátima, Jardim Acácio, Soberana e Parque Alvorada atenderão também pelo programa Saúde Agora para oferecer aos munícipes serviços habituais, das 8h às 16h.

O atendimento prestado pelas quatro UBS designadas para esta edição do Saúde Agora inclui curativos, dispensação de medicamentos, aferição de pressão arterial e glicemia mediante pedido médico, além do recebimento de remédios vencidos. Também serão oferecidas testagens rápidas para detecção da covid-19, do HIV, da sífilis e das hepatites B e C. Nessas unidades, somente a consulta médica deve ser agendada previamente na própria unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Papanicolau

A coleta de Papanicolau, exame preventivo do câncer do colo do útero, funcionará de maneira mista em todas as UBS, por agendamento prévio ou demanda espontânea, de acordo com a capacidade da unidade. Todas as mulheres que já iniciaram a atividade sexual, independente de idade e mesmo sem pedido médico podem realizar o exame. Aquelas que não conseguirem realizar a coleta neste sábado poderão agendar o exame para outra data.

O Papanicolau permite a identificação de lesões precoces que, se tratadas em tempo oportuno, antes que a mulher tenha sintomas, aumenta as chances de cura e reduz a mortalidade pela doença, que representa o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres no Brasil. Esse tipo de neoplasia está diretamente ligada à infecção pelo vírus HPV, que se dá por meio do contato com pele e mucosas infectadas e é transmitido, na maioria das vezes, através da relação sexual desprotegida. Essas e outras orientações sobre a prevenção ao câncer do colo do útero serão fornecidas nas unidades em funcionamento pelo Saúde Agora.

Vacinação

Todas as UBS estarão abertas em atendimento à campanha de multivacinação para atualização da carteirinha de crianças de zero a menores de 15 anos, ou seja, com 14 anos, 11 meses e 29 dias.

Além disso, todas as pessoas podem comparecer às unidades para colocar a dose contra a covid-19 em dia ou receber o imunizante contra a influenza (gripe). Para a vacinação, basta apresentar documento com foto, carteirinha de vacinação ou o comprovante da última dose recebida, em caso de imunização contra o coronavírus.

Serviço

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Vila Fátima

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2007, Jardim Acácio

UBS Soberana: rua Jaboticabal, 393, Cidade Soberana

UBS Parque Alvorada: avenida Santana do Mundaú, 800, Cidade Parque Alvorada

Os endereços das demais UBS de Guarulhos podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.