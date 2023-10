Mãe e padrasto de criança que morreu com sinais de abuso no Taboão são presos

A mãe e o padrasto da criança de dois anos que morreu com sinais de abuso sexual e que residia no Taboão, foram presos na tarde desta quinta-feira (19) em Nazaré Paulista. De acordo com informações, o caso começou a ser investigado como homicídio após laudo da pericia indicar que a criança poderia ter morrido de traumatismo craniano encefálico.



O casal está em prisão temporária onde estão sendo investigados como autores do assassinato. Além da pancada na cabeça e sinais de violência sexual, Beatriz continha também hematomas pelo corpo.

