Moradores denunciam aumento de roubos no Jardim Paraventi

Os moradores da rua Vila Lobos e Noel Rosa no Jardim Paraventi estão denunciando o aumento de roubos nas últimas semanas pelo bairro. De acordo com eles, rapazes com idade entre 20 e 24 anos em uma motocicleta estão realizando os assaltos com uma arma de mentira.



“Eles costumam agir entre às 21h e 23h. Tentaram roubar o meu celular da minha mão quando eu estava no portão, mas consegui desviar”, um dos moradores explica. Além do Jardim Paraventi, os bairros Jardim Pinhal e Macedo receberam diversas denúncias de assaltos.





