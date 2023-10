Prefeitura recolhe veículo de luxo com 152 multas e mais de R$ 40 mil em débitos

Agentes de fiscalização da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) abordaram nessa quinta-feira (19), um veículo modelo Audi A3, que fazia o desembarque de passageiros no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em Cumbica.



De acordo com os agentes, durante a abordagem o condutor alegou que o veículo estava com a documentação atrasada. A irregularidade foi constatada após consulta ao sistema da Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN, que apontou 152 multas, sendo 132 por excesso de velocidade, totalizando mais de R$ 40 mil em débitos, e último licenciamento realizado em 2016, o que gerou nova autuação. O veículo foi removido ao pátio como medida administrativa.



Outra apreensão

Na sexta-feira (13), durante uma averiguação de rotina na avenida Antônio de Souza, na região central, agentes de trânsito realizaram a abordagem ao veículo Pálio Weekend estacionado em local irregular. Após consulta junto à base de dados da STMU, verificou-se que o carro não era produto de furto ou roubo, mas que possuía inúmeras multas de trânsito, que totalizavam R$ 451.108,64.

Ao chegar ao local, o condutor retirou os pertences que se encontravam no interior do carro e entregou a chave, uma vez que o veículo seria aprendido e conduzido ao pátio da Prefeitura.

