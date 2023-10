GCM Ambiental resgata saruê preso em arame farpado em condomínio do Parque Cecap

A equipe ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgatou um saruê encontrado preso na serpentina de arame farpado do condomínio Rio de Janeiro, no Parque Cecap, nesta quinta-feira (26). Acuado, o bicho se equilibrava no material cortante, segurando-o fortemente com as patas.



Para retirá-lo do local de risco, os agentes o seguraram com um pinção (objeto com garra para a contenção de animais) e o transferiram para um puçá de rede. “Foi uma ocorrência complexa devido aos arames cortantes, mas também muito emocionante porque conseguimos resgatar o saruê sem ferimentos, em segurança. Foi uma demonstração das habilidades técnicas e do cuidado da GCM”, disse o agente Maurício Marques.



O saruê foi solto em uma mata apropriada ao seu habitat natural, no parque Estadual do Itaberaba, onde há áreas verdes e arborizadas, além de florestas úmidas.

