Guarulhenses conquistam o 37º prêmio da Cascavel de Ouro do meio automobilístico

O guarulhense Roberto Souza que é preparador de carros de competição há 30 anos e sua equipe de competição chamada Box-99, conquistaram 37º prêmio da Cascavel de Ouro, prêmio principal de longa duração no Brasil no meio do automobilismo. Na disputa, os carros mais rápidos do país competem durante quatro horas em alta velocidade, por meio de curvas e desafios. “Como a disputa é sobre os carros mais rápidos e a nossa equipe venceu, podemos considerar que é o mais rápido do país, né?”, Souza brinca sobre o prêmio.



Após participarem de oito etapas durante o decorrer do ano, Souza e sua equipe se destacaram e conseguiram levar o prêmio para casa. Eles venceram através do Campeonato Império Endurece Brasil que aconteceu no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel Paraná.

