Memorial da América Latina recebe festival de dia de Muertos

O Memorial da América Latina vai entrar em ritmo mexicano nos dias 4 e 5. A Fundação sediará a segunda maior celebração do Día de Los Muertos fora do México, com exposição de altares, feira gastronômica, shows de música típica. Todas as atividades serão gratuitas e abertas ao público geral.

Neste fim de semana acontecerá na Praça Cívica (Portões 2 e 5 do Memorial) o Festival de Tacos, com tendas de comidas típicas do México – Burritos, Papas Rellenas, Tamales, Quesadillas, Margaritas e Chichas –, shows musicais de diferentes bandas de mariachis, apresentações de luchas libres e concursos de fantasia.

Também no sábado (04) será inaugurada a exposição Altares del Día de Muertos na Galeria Marta Traba, sob curadoria do Arthur Jorge Santos Lima, que divulga a cultura mexicana e deixa o espaço para reflexão sobre contrastes entre Brasil e México, em relação a sentimentos e rituais ligados a morte, ativando memórias da América Latina. A exibição permanecerá aberta ao público até 12 de novembro (domingo da semana seguinte).

Já na semana seguinte, nos dias 10 e 11 (sexta-feira e sábado), das 15h às 21h, acontecerá a 1ª Mostra de Cinema Mexicano no auditório da Biblioteca Latino-Americana. O evento, que trará nove produções cinematográficas do país ainda inéditas no Brasil, terá como tema central “Identidades: Protagonismo Feminino”.

Festival Gastronômico e Musical

Na programação prevista para ocorrer na Praça Cívica entre os dias 4 e 5 de novembro, das 11h às 21h, haverá muitas tendas de comidas típicas do país latino como também terá apresentação de Mariachis, o estilo musical considerado a “alma mexicana”, com os grupos Mariachi Reyes Azteca (em 4/11, às 13h), Mariachi SP Brasil (em 4/11, às 15h) e Mariache Zarate (em 5/11, às 15h).

Além de música latina, o ringue de Lucha Libre (em 4/11, às 14h e às 18h, e em 5/11, às 15h e às 18h), com duplas de luchadores mascarados apresentando sequência de holds e movimentos aéreos. E para trazer todo colorido da festa, o evento conta com concurso de fantasia infantil no sábado e para adultos no domingo. E para aqueles que querem entrar no clima da festa, o evento reúne mais de 10 profissionais de maquiagem artística para transformar seu rosto numa bela caveira mexicana, com bastante cores, com valores a partir de R$ 30,00.

Dos pratos mexicanos em destaque nas tendas estão os mais diversos burritos, tais como: Guaquita (Tortilha, arroz, chilli, guacamole, sobrecoxa desossada, tomate, cebola roxa e queijo, Bacon e sour cream), Diferentito (Tortilha, queijo, cheddar, tomate, cebola, bacon, guacamole e linguiça apimentada, alface + molho de salsa, Maraca Vegetariana (Tortilha, queijo, cheddar, arroz, feijão vermelho, pepino japonês, tomate, cebola e alface e sour cream), Porção Casalzito (Batata Frita, Nachos, Chilli, Guacamole e Cheddar.

Além disso terão: Papa Rellena (espécie de croquete), Tamales (que lembra uma pamonha, mas é proveniente da culinária asteca) e Quesadillas (Queijos, Carne e até de Porco). Das bebidas Frozen Margarita, Chicha Morada (bebida não-alcóolica de milho roxo típica do Peru, mas que passou a ser também de muitos outros países) e cervejas dos mais diversos tipos.

Para os vegetarianos e veganos, terão opções como Chimichangas vegana: três burritos de tortilla de trigo dourado com suculento porco vegano Lennon’s savory pork chilório, alface, tomate e salsa taqueria; Combo Te Quiero Mucho 3 tacos, 3 burritos, 3 quesadillas e nachos (com queijo vegano dentre as opções), Coxinhas veganas de jaca, shimeji e brócolis com milho e ervilha, Dupla de Tacos de cogumelos com chipotle e abóbora, guacachilli, picles de cebola roxa, repolho e coentro e Burrito Vegetariano (Tortilha de trigo, recheada de pasta de feijão, abobrinha, cogumelos, queijo mussarela e guacamole), entre outros.

Exposição de Altares Mexicanos

A expostição Altares del Día de los Muertos, realizada sob curadoria do Arthur Jorge Santos Lima e co-curadoria de Adriana Beretta, é gratuita e tem início no sábado (4/11), às 11h, na Galeria Marta Traba (Praça Cívica).

Dividida em cinco sessões, a mostra traz quatro altares mexicanos e diversos ambientes que visam inserir o visitante no universo imaginário da cultura mexicana. A exposição tem início com uma conexão direta com a crença asteca, que associa a chegada das borboletas monarcas à vinda dos espíritos para as celebrações do Dia dos Mortos.

O ambiente seguinte guia os visitantes até os altares de festividade, que têm a intenção de ilustrar a celebração da vida e da morte no contexto do Dia dos Mortos. Pontos centrais da mostra, esses altares foram criados pelo Memorial do América Latina, pelo Centro Paula Souza e pela Escola México de São Paulo, aprofundando ainda mais a representação da tradição e dos valores por trás dessa celebração.

No centro da exposição, a coluna apresentará uma montagem de Omeyocan, conceito asteca do paraíso celestial, e Mictlan, o mundo dos mortos, retratando a origem asteca. O espaço incorporará o sol, a lua e as estrelas, além de elementos astecas como a “joia peitoral do vento”, usada pelo deus Quetzalcóatl, representando as crenças pré-hispânicas conectadas à natureza, ciência e observação.

Outro ambiente criado para exposição diz respeito ao Campo Santo, espaço que convida à reflexão sobre a visão contemporânea dos cemitérios no Brasil, questionando por que muitas vezes são associados a tristeza e luto. A ênfase será colocada na beleza e na ideia de infinitude da vida, buscando explorar um contraponto positivo e inspirador.

Por fim haverá um recanto dedicado à Catrina e ao Catrin, os símbolos feminino e masculino que representam a celebração da vida e da morte com um toque alegre e irreverente. A mensagem principal é lembrar a todos que a morte é uma parte intrínseca da jornada humana e deve ser aceita com humor e respeito.

A visitação pode ser feita nos dias 4 e 5 (sábado e domingo), das 11h às 21h, e do dia 7 ao dia 12 de novembro, das 10h às 17h.

Mostra de Cinema Mexicano

A 1º Mostra de Cinema Mexicano, que trará nove produções cinematográficas do país ainda inéditas no Brasil, tem como tema central “Identidades: Protagonismo Feminino” e está marcado para ocorrer nos dias 10 e 11 de novembro, das 15h às 21h, no auditório da Biblioteca Latino-Americana.

A mostra tem como objetivo exibir e discutir produções cinematográficas contemporâneas realizadas por cineastas mulheres do México. Para isso, o evento traz, em sua programação, curtas e longas-metragens de diferentes gêneros, abrangendo filmes de drama, documentários e ficção. Antes de cada exibição, será feita uma apresentação com duração de 10 minutos de um mediador sobre o filme. Ao fim, o público poderá fazer comentários sobre as obras por até 15 minutos.

Vale ressaltar que a 1ª Mostra de Cinema Mexicano é gratuita e aberta à população. A entrada em cada uma das sessões é por ordem de chegada. No total, o auditório conta com 100 lugares, portanto é sugerida a chegada ao menos 15 minutos antes de cada sessão. Confira a programação completa pelo link.

SERVIÇO

Festival Gastronômico e Musical

Local: Praça Cívica

Data e horário: dias 4 e 5 de novembro, das 11h às 21h

Exposição Altares del Día de Muertos

Local: Galeria Marta Traba

Data e horário: dias 4 e 5 de novembro, das 11h às 21h, e do dia 7 ao dia 12 de novembro, das 10h às 17h.

1ª Mostra de Cinema Mexicano

Local: Auditório da Biblioteca Latino-Americana.

Data e horário: 10 e 11 de novembro de 2023, às 15h e às 19h

Endereço: Rua Tagipurus, nº 500. Próximo à estação Barra Funda de metrô (linha vermelha), CPTM e rodoviária. Entrada pelo Portão 2 do Memorial da América Latina.

Entrada gratuita e por ordem de chegada