Sorriso em alta: dentistas dão 6 dicas para manter a saúde bucal em dia

O sorriso pode ser a marca registrada de uma pessoa e ter dentes

brancos, alinhados e harmônicos não é uma tarefa tão difícil quanto

parece. Com cuidados diários e atenção aos sinais que o corpo dá, é

possível manter a saúde bucal em dia. Dia 25 de outubro é celebrado o

Dia Nacional da Saúde Bucal e para reforçar a importância dos

cuidados, os profissionais da área separaram seis dicas para começar a

cuidar do seu sorriso o quanto antes:

Atenção aos sinais

Mestre e especialista em ortodontia, Aline Marçal, franqueada da Oral

Sin, alerta que para manter os dentes saudáveis, é preciso conhecer os

sinais de alerta e cuidar o quanto antes, para evitar problemas maiores:

“sangramentos na gengiva, gosto ruim na boca, dor nos dentes,

sensibilidade acentuada, mobilidade e manchas nos dentes, são sinais

que podem indicar alguma doença bucal. Procure ajuda de um

profissional. O tratamento precoce é sempre mais vantajoso para o

paciente”, alerta a dentista.

Perca o medo de dentista

A visita ao dentista pode ser adiada por muitos motivos e um deles é o

medo. Vencer essa barreira e ser avaliado por um profissional é de

extrema importância para manter a saúde bucal em dia. “Ao adiar uma

consulta de rotina, você pode fazer com que problemas simples se

agravem, levando até mesmo à perda dos dentes. É preciso sempre levar

em consideração que a prevenção é a melhor forma de evitar

tratamentos agressivos e complexos”, alerta o cirurgião-dentista Paulo

Zahr, presidente do Grupo OdontoCompany. Para ir até o fim da consulta,

existem algumas técnicas de relaxamento, como ouvir música para

disfarçar o som do motorzinho e outro método eficaz é controlar a

respiração na sala de espera. Respirar lentamente auxilia na redução

da frequência cardíaca e alivia o estresse.

Dentes brancos

A coloração dos dentes é uma característica que chama muita

atenção, pessoalmente ou até mesmo por foto, seja por ser um sorriso

branquinho e harmônico, ou por ser muito amarelado. Para quem busca uma

melhora na estética, a dentista Claudia Consalter, diretora executiva

da OrthoDontic, alerta: “para quem quer deixar um sorriso mais branco e

iluminado, o clareamento dental é uma boa opção. Ele utiliza agentes

clareadores para remover manchas e colorações, o que permite melhorar

significativamente a aparência do sorriso. Já quem tem o objetivo de

melhorar a estética do sorriso, as facetas de porcelana também são

uma boa opção”, diz. Formada por finas lâminas de porcelana que são

colocadas sobre a superfície frontal dos dentes, o tratamento tem como

objetivo melhorar sua forma, cor e tamanho. Conhecidas também como

lentes de contato dental, elas podem corrigir imperfeições dentárias,

como dentes manchados, desgastados, desalinhados ou com espaços entre

eles.

Dentes alinhados melhora a autoestima

Para quem sofre com dentes desalinhados, não é preciso conviver 15,

20, 30 anos com o problema. Recomenda-se o uso do aparelho ainda na

infância, em crianças a partir dos 6 anos de idade. Claudia Consalter

explica: “se os dentes são tortos, o aparelho dental poderá

corrigi-los. Um sorriso bonito garante mais qualidade de vida, aumenta a

autoestima e abre portas para muitas oportunidades, além de trazer

diversos benefícios para a saúde. O uso do aparelho melhora o

posicionamento dental, que proporciona uma melhor mastigação dos

alimentos, o que leva a uma melhora na digestão, prevenindo problemas

no estômago”. É possível também ter uma melhora na autoestima e

autoconfiança, já que a pessoa se sente mais confiante para sorrir sem

vergonha ou medo.

Faça exames periódicos

De acordo com a implantodontista Adriele Stein, franqueada da Oral Sin,

fazer visitas periódicas ao dentista é essencial para manter uma boa

saúde bucal. Além disso, a dentista alerta sobre a importância da

realização de exames: “nosso bem mais precioso, é o sorriso. Por

isso, é preciso realizar no mínimo uma vez ao ano exames

radiográficos para avaliar as estruturas bucais tais como dentes e

tecido ósseo. Além disso, é importante usar a escova e o creme

dental recomendados pelo seu dentista para evitar abrasões e ter uma

condição gengival agradável e saudável”, alerta.

Higiene em dia

Boca saudável é sinônimo de uma boa higiene bucal, segundo a dentista

especialista em reabilitação oral, Fernanda Oliani, que é consultora

técnica da Oral Sin: “escovação dos dentes, da língua, do uso do fio

dental e do enxaguante, precisam ser cuidados diários, sempre após as

refeições. É recomendável fazer higienização, ao menos, três

vezes ao dia, principalmente antes de dormir, poi durante o sono, o

fluxo de saliva costuma diminuir e a boca tende a se tornar um ambiente

favorável para a ação de bactérias causadoras de cáries e doenças

que prejudicam a saúde bucal”, explica. Esse é um hábito simples e o

mais importante para assegurar uma boa saúde bucal, prevenindo

inflamação gengival e o desenvolvimento de doenças ocasionadas pelo

acúmulo de placa bacteriana, como a doença periodontal e cárie

interproximal.