Alunos do Eniac vencem competição na maior feira de empreendedorismo do mundo

Os alunos Travis Volpa, Sarah Ferreira e Marcos Felipe Melo, do curso técnico de mecatrônica do Eniac, venceram o Ideathon, uma ação realizada na Feira do Empreendedor Sebrae 2023. O evento é o maior do mundo dentro do segmento e ocorreu no São Paulo Expo, entre os dias 16 e 19 de outubro, na zona sul de São Paulo.

O projeto vencedor foi o ITAS – Identificador de Tipagem Sanguínea Autônomo, da startup dos alunos chamada Bioved. O ITAS consiste em identificar, rapidamente, o tipo sanguíneo das pessoas. O seu objetivo principal é evitar óbitos causados por possíveis transfusões equivocadas de sangue.

Tal identificação se faz ainda mais necessária em um país carente de informações. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto DataFolha, 40% da população brasileira (aproximadamente 81 milhões de pessoas) desconhecem seu tipo sanguíneo. “Existem situações em que não temos tempo para realizar o exame”, alertou a gerente do Laboratório de Imuno-hematalogia do Hemocentro de Sergipe, Ana Paula Prata.

Como recompensa pelo projeto, os alunos do Eniac receberam ingressos para a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (Case), que acontecerá em São Paulo, nos próximos dias 22 e 23 de novembro. A entrada mais barata para o evento custa R$ 500. Além disso, os estudantes também terão mentoria especializada da ABStartups, uma das maiores referências do país no assunto.

De acordo com o reitor do Eniac, professor Ruy Guérios, o destaque que os estudantes tiveram na Feira do Empreendedor é uma coroação de todo o trabalho que é desenvolvido em prol do empreendedorismo e da inovação pelo Eniac.

“Desde o Ensino Fundamental, passando pelo Médio e Técnico, chegando à Graduação e à Pós, o Eniac promove a educação empreendedora e incentiva, a partir de ações ‘mão na massa’, a possibilidade de os alunos estarem próximos do mercado. A ideia é levar aos estudantes demandas reais e comuns no mundo corporativo para que eles busquem soluções inovadoras”, avaliou Ruy.

“O resultado de todo esse processo é formarmos jovens qualificados, como os três premiados na Feira do Empreendedor Sebrae 2023. Gostaria de parabenizar a todos os envolvidos e dizer que, por esse e outros motivos, o Eniac, de fato, é diferente”, concluiu o reitor.