Ex-senador Telmário Mota é suspeito de mandar matar a mãe da própria filha

A Polícia Civil iniciou nesta manhã uma operação que tem o intuito de prender o ex-senador Telmário Mota que é suspeito de mandar matar a mãe da própria filha, Antônia Araújo de Souza que foi assassinada com um tiro na cabeça, do dia 29 de setembro. Antônia morreu quando ia ao trabalho por volta das 06h30.



Ao todo, a Polícia Civil cumpriu três mandados de prisão e sete de buscas e apreensão. Além do ex-senador, outras três pessoas são alvos da operação, entre elas um sobrinho de Mota, Leandro Luz suspeito de atirar contra Antônia e a assessora Cleidiane Gomes.



No ano de 2022 a própria filha o acusou de assédio e estupro, onde o parlamentar negou e afirmou ser vítima de perseguição política.

- PUBLICIDADE -