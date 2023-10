Homem fica ferido após perseguição policial em Cumbica

Após agentes da Polícia Militar atenderem uma ocorrência de roubo na avenida Santos Dumont, uma perseguição policial foi iniciada sentido a base aérea. O motorista do carro roubado não parou com a sinalização o que fez com que a busca se estendesse até a rua Marmelópolis, na Cidade Industrial em Cumbica.



Durante a perseguição um dos agentes disparou um tiro contra o jovem que ficou ferido na região da coxa. O homem foi levado ao Hospital Geral de Guarulhos (HGG) e permaneceu internado sob observação e escolta policial. Com ele foi encontrada uma arma e a chave do veículo. Já no hospital ele foi reconhecido pela vítima como responsável pelo roubo do carro e o caso foi levado ao 4º Distrito de Polícia de Guarulhos.

- PUBLICIDADE -