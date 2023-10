Uma mulher teve o seu carro atingido por cimento enquanto estava estacionando em um comércio da avenida Papa João XVIII, no bairro Cidade Maia. Segundo informações, as obras estavam sendo feitas no local e após um dos buracos abertos ser preenchido pelo material, não foi sinalizado, o que fez com que outro veículo passasse por ele e espirrasse sobre o carro estacionado.

