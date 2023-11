Corporação Andina de Fomento realiza a sétima visita às obras do Viva Baquirivu

Integrantes da Corporação Andina de Fomento (CAF) estiveram em Guarulhos durante esta semana para reuniões de coordenação e visita de acompanhamento das obras do Viva Baquirivu, nome oficial do Programa de Macrodrenagem de Controle de Cheias do Rio Baquirivu-Guaçu.

Essa foi a sétima visita de acompanhamento da CAF, responsável pelo aporte financeiro de US$ 96 milhões (aproximadamente 480 milhões de reais) para a realização de obras no rio Baquirivu e de infraestrutura nos bairros da região.

Durante a visita, na manhã de terça-feira (31), a equipe da corporação conferiu o andamento no lote 1, que compreende os bairros Taboão e Vila das Malvinas, onde já foram canalizados 15,8% do rio Baquirivu; no lote 2, onde estão os bairros Cidade Seródio, Jardim Novo Portugal e Lavras, 7%; e no lote 3, no Bonsucesso e Vila Sadokim, 25,3%.

A missão também checou o processo de finalização do córrego do Cocho Velho, o que causará a diminuição das cheias na região do aeroporto internacional.

“Estamos com uma equipe formada por integrantes de várias secretarias cujo foco é o Viva Baquirivu. Trabalhamos diariamente para cumprir etapas burocráticas e em campo com várias obras pela cidade. Agradecemos mais uma vez a confiança da CAF em nosso trabalho”, disse o prefeito Guti.

A visita de campo, liderada pelo secretário de Obras, Francisco Carone, passou por obras nas regiões do Parque Cecap, Aeroporto Internacional, Cumbica, Jardim Presidente Dutra e Bonsucesso.

Reuniões de coordenação

A missão de acompanhamento da Corporação Andina de Fomento (CAF) começou na segunda-feira (30) com uma reunião no auditório do Paço Municipal liderada pelo secretário de Governo, Edmilson Americano. Na ocasião, foram discutidas as próximas ações para a implantação do parque linear que será o maior da cidade, com equipamentos esportivos, playground e arborização.

O encerramento da visita aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 1º, com um encontro no Paço Municipal, no Bom Clima, para analisar a missão e definir os próximos passos do Viva Baquirivu. Estiveram presentes o secretário de Governo, Edmilson Americano, o executivo principal da CAF, Julio Carrasco, e a executiva principal de ação climática e ambiente, Cecília Guerra.