Jiu-jítsu tem sequência de guarulhenses vencedores no Campeonato Nacional

Os Guarulhenses Gustavo Rodrigues da Silva, Vitor Phelipe Santigo, Diogo Costa do Nascimento Arthur Lourenço Batista e Gustavo Henrique Cardoso se destacaram no meio do jiu-jítsu no mês de outubro. Todos eles disputaram no Campeonato Nacional da Confederação Brasileira de Jiu Jítsu Esportivo que aconteceu no dia 28/10, último sábado do mês passado.



Silva conquistou prata com o segundo lugar, Cardoso ouro na categoria média-juvenil e Santiago ficou no terceiro lugar com bronze. Nascimento conseguiu o tão esperado ouro no Masculino Master e assim como Batista que com apenas 10 anos se tornou campeão nacional no infantil meio-pesado.





- PUBLICIDADE -