Moradores e motoristas denunciam a situação atual da Estrada do Itaim, no Jardim Izildinha no Vila Any. Através de imagens é possível identificar a estrada com diversos buracos e poças da água, dificultando o acesso do local. Além disso, eles reclamam da falta de guias, calçadas e o perigo de assalto no período noturno. “E o amortecedor do carro, quem paga?” ele comenta.

