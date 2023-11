Moradores retomam construção de bike park em terreno abandonado no Cecap

Maria Menezes

Moradores do Parque Cecap retomaram a construção da pista de mountain bike no terreno abandonado da avenida Ministro Evandro Lins e Silva. A obra, pensada incialmente por um grupo do bairro, teve início em 2020, devido à falta de local para a prática do esporte na cidade.

“Nós somos praticantes do esporte na região de Nazaré, Mairiporã e vamos até lá pedalando mesmo e durante esta época que não podíamos sair de casa, juntei uns amigos e decidimos entrar no terreno, vimos que dava para fazer um circuito e começamos aos poucos”, conta Gilberto Sobral, conhecido como Índio, idealizador da obra.

Com o passar do tempo, mais esportistas decidiram se unir ao grupo a fim de praticar o esporte no local. O grupo passou a ser formado não só por moradores, mas por pessoas de municípios vizinhos que veem no espaço um potencial para a prática do esporte. Na época foram construídas pistas, rampas e trilhas com doações dos próprios membros do grupo, mas as chuvas que atingiram a cidade em determinado período do ano afastaram os idealizadores da continuação da obra.

“Teve uma chuva e não conseguimos mais fazer a manutenção do equipamento, ficamos um ano, mais ou menos, parados. Agora nos unimos novamente, ampliamos mais o grupo e demos início as obras novamente. Diferente da primeira vez, que todas as obras foram feitas na mão, agora entendemos que não conseguimos fazer a manutenção dessa forma e por isso contratamos um maquinário, por nossa conta, para voltar a usar o terreno”, contou Índio.

Na primeira tentativa, o grupo chegou a entrar em contato com a Prefeitura de Guarulhos, mas descobriu que se tratava de um terreno do Governo do Estado. Para eles a intenção é criar na cidade um espaço que atenda a prática do esporte. “A prefeitura pode ver, se não for aqui, de fazer um outro local porque aqui em Guarulhos não existe pista ou circuito voltado ao mountain bike, e é só o que queremos”, diz.

Hoje o grupo, conhecido como União Ciclística Guarulhos (UCG), é formado tanto por pessoas da cidade como de municípios vizinhos, que se unem semanalmente na intenção de transformar um local abandonado, usado inicialmente para o descarte irregular de lixo, em um espaço de lazer voltado ao ciclismo. Atualmente o circuito possui 1,5 metro de trilha, com intuito de chegar a 2,5 metros, fazendo a volta no terreno. “Agora estamos fazendo um dia de cada vez por conta das chuvas. Estamos vindo aos poucos, limpando as trilhas e as valas que abrimos, porque vai juntando terra e não escoa água para a rua, mas ao tirar água do lugar necessário, colocando terra vamos acabar com o problema “, explica.

Para ele a intenção é que além de área para a prática do esporte, o espaço seja usado para competições e torneios do esporte futuramente, mas o próximo passo é investir na sinalização, que já existia no início das obras. “Vamos colocar algumas placas conscientizando, da mesma forma que existia antes, refazer a demarcação, jogar pedriscos por conta das áreas argilosas do terreno que danificam o equipamento. E vamos usar apenas espaços para as trilhas, mantendo a vegetação, que possui bastante animais como lagartos, pássaros e saruês”, disse.

Caso se interesse em conhecer o trabalho ou fazer parte da ação, o grupo pode ser encontrado através do Instagram @bikepark.cecapguarulhos.