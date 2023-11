Sabesp chega aos 50 anos com foco em inovação e sustentabilidade

Criada em 1º de novembro de 1973, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, chega aos 50 anos presente em 376 municípios com um total de 28 milhões de habitantes – 62% da população do Estado.

Ao longo desta história, muita coisa evoluiu, mas o foco sempre foi, e segue firme, em garantir a universalização do acesso à água e ao tratamento e coleta de esgoto, principalmente às pessoas que moram em comunidades e áreas de vulnerabilidade social. O esforço também está no crescimento sustentável, na preservação do meio ambiente e na atuação incessante por mais eficiência e inovação.

Em busca deste objetivo, nos últimos 50 anos, programas e tecnologias para expansão do acesso ao saneamento foram criados acompanhando o crescimento do Estado e contribuindo, diretamente, para levar mais saúde e qualidade de vida para a população.

“Nosso compromisso com a vida é inalienável, a razão de existir da Sabesp é cuidar das pessoas e do meio ambiente. Sem água e sem tratamento do esgoto não há saúde, o crescimento econômico fica prejudicado e o meio ambiente sofre. Em 2022, investimos R$ 5,4 bilhões, mantendo o patamar histórico de cerca de 30% de todo o aporte realizado em água e esgoto entre empresas públicas e privadas brasileiras. O investimento da Sabesp faz de São Paulo o Estado que mais investe em saneamento. Nosso desafio é continuar a crescer, inovar, modernizar e atingir a universalização do saneamento básico, de forma sustentável”, afirmou o diretor-presidente da Sabesp, André Salcedo.

Atualmente, os índices de saneamento na área atendida pela Sabesp estão entre os melhores do país: 98% de cobertura de abastecimento de água, 92% de cobertura de coleta de esgoto e 83% de imóveis conectados ao tratamento de esgoto. Para o período de 2023 a 2027, a Companhia planeja investir R$ 26,2 bilhões, sendo R$ 8,9 bilhões em água e R$ 17,3 bilhões em coleta e tratamento de esgoto.

Todos os investimentos têm como premissa o cuidado com o meio ambiente. O conceito de economia circular para reaproveitamento de insumos nas atividades da Companhia tem sido um trabalho permanente. A gestão de resíduos sólidos e a exploração do potencial energético do parque operacional também compõem as alternativas.

O Programa de Geração de Energia Fotovoltaica da Sabesp, por exemplo, prevê a implantação de 43 usinas em áreas da Companhia até 2025 – nove já estão em operação. Também ligado à economia circular, o projeto de biogás em Franca inova ao converter o gás proveniente do tratamento de esgoto em combustível para carros da frota de Empresa.

Uma iniciativa emblemática de transformação socioambiental, que também inovou na gestão de contratos por resultados e soluções de engenharia, o Novo Rio Pinheiros alcançou resultados importantes na bacia onde estão 2 milhões de pessoas. A inciativa norteará um dos desafios dos próximos anos: o IntegraTietê, projeto de despoluição do Rio Tietê lançado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). Responsável pelo eixo saneamento do programa, a Sabesp prevê implantar, até 2026, 590 km de interceptores e coletores-tronco e 6 mil km de redes coletoras na Região Metropolitana de São Paulo, além de ampliar a capacidade e modernizar as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) Barueri, ABC, Parque Novo Mundo, São Miguel e Suzano.

A modernização dessas ETEs inclui um novo conceito, tornando-as estações de recuperação de recursos por meio de beneficiamento do lodo e do gás gerados no processo, além da instalação de usinas fotovoltaicas. Haverá também a reciclagem do efluente para uso em indústrias – poupando os mananciais –, a exemplo do que já ocorre na ETE ABC com o Aquapolo Ambiental. O projeto pioneiro em parceira com GS Inima Industrial iniciado em 2012, é hoje o maior empreendimento para a produção de água de reúso para fins industriais na América do Sul.

Visando a eficiência operacional, a Sabesp vem avançando no conceito de Saneamento 4.0 com uso de tecnologias de automação de ETAs, ETEs e redes de distribuição. A empresa vem instalando também hidrômetros inteligentes com Internet das Coisas (IoT, em inglês), que permitem aos consumidores acompanharem o consumo por smartphone, evitando desperdício e prevenindo vazamentos de água – 223 mil medidores já foram instalados.

No campo social, o programa Água Legal está sendo ampliado para mais 245 mil moradores de 93 comunidades na Região Metropolitana. Premiado pela Rede Brasil Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), o projeto regulariza ligações de água em áreas de alta vulnerabilidade social, onde os moradores são abastecidos de modo precário por tubulações improvisadas e sujeitas à contaminação. Já beneficiou mais de 680 mil pessoas desde 2016.

Seja o Água Legal, o IntegraTietê ou qualquer ação da Sabesp, o objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida das pessoas e preservar os recursos naturais. E para fortalecer essa missão, a Companhia criou em 2023 a Superintendência de Sustentabilidade e Governança Corporativa, responsável por desenvolver a Agenda ESG Sabesp, integrando a estratégia, a cultura organizacional e o negócio a princípios e iniciativas ESG (meio ambiente, social e governança, na sigla em inglês). A nova superintendência já está trabalhando para garantir que, nos próximos 50 anos, a Sabesp continue protagonista no desenvolvimento sustentável de nossa comunidade.

SABESP EM LIVRO

Para conhecer um pouco mais sobre a história da Sabesp, acesse o livro “Sabesp: 50 anos de vidas”, que traz relatos do passado da Companhia, as principais ações do presente e os planos para o futuro: https://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/asabesp_doctos/sabesp50anos_digital.pdf

SABESP EM NÚMEROS

376 municípios atendidos no Estado de São Paulo

28 MILHÕES de pessoas atendidas com água

de pessoas atendidas com água 91,6 MIL km de adutoras e redes de distribuição de água

km de adutoras e redes de distribuição de água 63,6 MIL km de redes, coletores e emissários de esgoto

km de redes, coletores e emissários de esgoto 582 ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto)

237 ETAs (Estações de Tratamento de Água)

2,86 TRILHÕES de litros de água tratada por ano

de litros de água tratada por ano 12,2 BILHÕES de litros de água de reuso produzidos em 2022

de litros de água de reuso produzidos em 2022 R$ 5,4 BILHÕES investidos em 2022 em segurança hídrica e expansão do sistema sanitário

SABESP NO TEMPO

1973

Fundação da Sabesp, resultado da fusão das autarquias COMASP, SANESP, SAEC e parte do patrimônio do FESB (Fundo Estadual de Saneamento Básico). E, em 1975, da SBS e da SANEVALE

Inauguração da ETA Guaraú, primeira estação de tratamento de água da Sabesp

1974

Botucatu é o primeiro município a conceder os serviços à Sabesp (além dos que já estavam nas autarquias fundadoras)

Entra em operação o Sistema Cantareira, um dos maiores da América Latina

Inaugurado novo sistema de esgotos da Baixada Santista

1976

Sabesp assume os serviços de saneamento em São José dos Campos

Construção do emissário na praia de José Menino, em Santos

1977

Rápida expansão: adesão de municípios à Sabesp chega à média de oito por mês

1978

Inaugurado Emissário Submarino de Santos, essencial para melhoria nas condições de saúde e saneamento do Litoral

Sabesp assume Presidente Prudente

1982

Inaugurada uma das primeiras estações de tratamento de esgoto de nível secundário, a ETE Suzano

Inaugurado o maior reservatório do Sistema Cantareira, o Jaguari/Jacareí

Taubaté assina contrato de concessão com a Sabesp

1984

Início do Programa de Fluoretação (primeiro do país), para combater cárie

1985

Inaugurado sistema de abastecimento de água de Franca

1988

Inaugurada a ETE Barueri, uma das maiores estações de tratamento de esgoto da América do Sul

1989

Entra em operação a ETE Cubatão

1991

SOS Mananciais é criado para proteger represas

1992

Inaguração da ETA Alto Tietê – 1ª obra com participação público-privada (PPP)

Lançamento do Projeto Tietê, visando despoluir o Rio Tietê em parceria com diversos órgãos

1994

Sabesp abre capital com 100% das ações ordinárias, seguindo sob controle do Governo de São Paulo; é listada na CVM

1995

Programa de Uso Racional da Água (PURA), de conscientização contra desperdício

1996

Inaugurada a ETA Tapiraí, primeira totalmente automatizada

1997

Sabesp tem ações negociadas na maior bolsa da América Latina, a Bovespa

1998

Inauguradas ETEs Parque Novo Mundo, São Miguel e ABC, parte do Projeto Tietê

Automação da ETA de Registro

Entram em operação ETEs de Franca, Lavapés (São José dos Campos), Barra do Turvo, Cananéia, Eldorado, Ilha Comprida, Itariri, Jacupiranga, distrito de Santa Rita (Miracatu) e Pariquera-Açu

1999

Preocupação com o cliente: surge a Ouvidoria Sabesp

ETE Franca recebe o certificado de fábrica de fertilizantes a partir do lodo

Sabesp assume os serviços em Osasco

2000

Inaugurada estação de flotação do Ibirapuera, para despoluir o lago do parque

Inaugurado Emissário Pinheiros, no Projeto Tietê

Assinada a 2ª etapa do Projeto Tietê

Unidade no Baixo Tietê e Grande, com sede em Lins, alcança o menor índice de perdas da Sabesp: 25%

2001

Inauguradas ETEs de São Lourenço da Serra e de Iguape

2002

Sabesp é a primeira do setor a aderir ao Novo Mercado

É listada na New York Stock Exchange (Nyse), a bolsa de valores mais importante do mundo

2003

Avanços do Projeto Tietê 2

2004

Sabesp assume os serviços em São Bernardo do Campo e Itapira

2007

Onda Limpa, maior programa de saneamento do litoral brasileiro: Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, Cubatão e Bertioga

Programa Córrego Limpo, parceria com Prefeitura de São Paulo para despoluir os córregos da cidade, contribuindo para melhoria do rios Tietê e Pinheiros

Inaugurada a ETE de Paulínia

2008

Inaugurada a ETE Porto Novo, em Caraguatatuba, parte do programa Onda Limpa

Inaugurado o sistema de esgotamento sanitario de Hortolândia

2009

Programa Mananciais, para recuperação das bacias de Billings e Guarapiranga

Inaugurado sistema compacto de tratamento de água em Campo Limpo Paulista

Início da terceira etapa do Projeto Tietê

2010

Assinatura de contrato para operar a cidade de São Paulo

2011

Começam as obras para tratar 100% do esgoto coletado em Campos do Jordão

Ampliação da ETA Taiaçupeba melhora fornecimento de água para zona leste e Grande São Paulo

Programa Pró-Billings amplia coleta e tratamento de esgoto, beneficiando a represa e cerca de 250 mil moradores de São Bernardo do Campo

Programa Nossa Guarapiranga, para proteger a mata ciliar, a vegetação da bacia e contribuir para a melhoria da qualidade da água

2012

Programa Se Liga na Rede, para incentivo a ligações de esgoto

Entram em operação: ETE Mogi Mirim, com tecnologia de ponta, ETE Guatambu Itaquaquecetuba, sistemas de abastecimento de Monte Mor e São Roque, ETE Praia do Pinto/Ponta Azedae, em Ilha Bela, a ETE Adamantina

Início da operação do Aquapolo Ambiental, parceria entre a Sabesp e Foz do Brasil para fornecer água reciclada para o Pólo Petroquímico de Mauá.

2013

Inauguradas as ETAs Mambu Branco e Jurubatuba, na Baixada Santista

Inauguradas as ETEs em Baleia/Sahy (São Sebastião), Cachoeira Paulista, Elias Fausto, Miracatu, Capela do Jacu (Lavrinhas), São Bento do Sapucaí, Apiaí e Boituva

2014

Inaugurada a ETE Bragança

Inaugurado o sistema de distribuição de água de Iguape

Crise hídrica: Verão menos chuvoso da história, entre 2013 e 2014, faz o nível dos reservatórios cair. Para minimizar o impacto, a Sabesp adota medidas como bônus aos clientes que reduzissem consumo, uso inédito da reserva técnica do Sistema Cantareira e diversas obras, como a interligação Jaguari-Atibainha e o novo Sistema São Lourenço

2015

Inaugurado Reservatório em Diadema

Inaugurada Adutora Guaió-Taiaçupeba

Crise hídrica: Sabesp intensifica avanço de outros sistemas sobre área do Cantareira e a interligação dos sistemas Rio Grande e Alto tietê

2016

Programa Água Legal, com o objetivo de levar água tratada para famílias em áreas de alta vulnerabilidade

Sabesp assume Santa Isabel, Iperó, Tarumã e Santa Branca.

Ampliação da ETE Barueri

Inaugurada a primeira etapa da ETE Vargem Grande Paulista, que vai contribuir com a despoluição de afluentes do Rio Tietê

Inaugurada a ETE Pararangaba, universalizando o saneamento em São José dos Campos

Entra em operação a primeira Estação de Tratamento de Esgoto de Alumínio

2018

Início do Sistema de Biogás em Franca para reaproveitamento do gás proveniente do tratamento de esgotos como fonte alternativa

Aproveitamento do lodo de esgoto como adubo na ETE Botucatu, projeto conhecido como Sabesfértil

Sabesp assume serviços em Guarulhos, segunda maior cidade do Estado

Crise hídrica: Inauguração do Sistema São Lourenço, por meio de PPP, a primeira nesse formato, e da Interligação Jaguari-Atibainha, para levar água da Bacia do Paraíba do Sul para o Sistema Cantareira

2019

Programa Novo Rio Pinheiros, com objetivo de revitalizar o rio e devolvê-lo ao convívio da população; traz inovações como o modelo de contratação de obras por performance, as Unidades Recuperadoras da Qualidade da Água dos Córregos e a Hiperoxigenação.

Sabesp assume serviços em Santo André

2020

Sabesp assume serviços de abastecimento de água em Mauá

Pandemia: Companhia assume o protagonismo na prevenção, promovendo limpeza e desinfecção de ruas e hospitais, instalação de lavatórios públicos, além da doação de caixas-d’água e distribuição de copos de água à população

2021

Inaugurada a primeira estação de energia fotovoltaica em Orindiúva

Inaugurado o emissário Praia Grande

Sabesp firma parceria com a Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC)

Parceria com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS), que atua em apoio às populações ribeirinhas e indígenas

Sabesp se mobiliza para promover as adaptações necessárias à atuação no novo Marco Legal (Lei Federal 14.026/2020)

2022

Rio Pinheiros está mais limpo, com vida e reintegrado à cidade

Participação na COP26 (Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas), em Glasgow, na Escócia

Participação no Fórum Mundial da Água, em Dakar, no Senegal

Construção da Barragem do Rio Pardo, em Botucatu

Inaugurado do Sistema de Abastecimento de Água Sapucaí-Mirim, em Franca

Participação na COP 27, em Sharm El Sheikh, no Egito

Inaugurado o sistema de esgoto em Barra do Una e Engenho, em São Sebastião

Lançamento da Comissão de Integração ESG

2023

Sabesp inicia operação em Olímpia, primeiro município conquistado após novo Marco Legal; pela primeira vez, uma estatal do setor vence concorrência pública no país

Processo de reestruturação da Sabesp, com integração de setores, mudanças de diretorias e criação de novas áreas para buscar maior eficiência e ampliar a atuação da Companhia

Sabesp dá pontapé inicial ao seu Centro de Serviços Compartilhados (CSC)

IntegraTietê, programa para despoluição do Rio Tietê lançado pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraesturura e Logística (Semil), que aproveitará o aprendizado do Novo Rio Pinheiros