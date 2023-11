Um homem morreu ao tentar atravessar a Rodovia Presidente Dutra no km 216, sentido São Paulo altura de Cumbica. Segundo informações, ele tentou ir para outra via no período noturno e por conta do alto tráfego de veículos foi atropelado e veio à óbito. O resgate prestou o socorro necessário ao rapaz, mas ele não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (01).

