Loja é saqueada na Santa Ifigênia por usuários da Cracolândia

Usuários de drogas que vivem na região conhecida como Cracolândia, invadiram e saquearam promovendo um grande furto em um comércio de produtos eletrônicos na Santa Efigênia, centro de São Paulo. Através de filmagens é possível ver diversas pessoas se concentrando em frente à loja e golpeando a porta logo em seguida com objetos de madeira e chutes.



A dona do estabelecimento lamentou o ocorrido e diz ter perdido tudo ficando com somente com o prejuízo com mais de R$ 80 mil. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (01).

