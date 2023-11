Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp lança a ‘Noite das Moquecas’

O Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp apresenta a “Noite das Moquecas”. Toda quarta-feira, quem for ao evento gastronômico realizado no maior entreposto de alimentos da América Latina vai ter Moqueca Baiana, Moqueca Capixaba, Moqueca de Camarão e Moqueca de Banana da Terra, como pratos especiais. Na quarta-feira, também, vai ter mais surpresas: a primeira dose de Caipirinha ou de Soda Italiana será grátis.

Outra novidade por lá acontece às quintas-feiras. Nesse dia, além de saborear a tradicional Caranguejada, o público também vai ter Peixe Recheado na Crosta de Sal, como mais um prato especial do dia. Isso sem contar que na quinta-feira também é dia de Caranguejada e de Chope em Dobro.

A sexta-feira continua reservada aos fãs de lagosta. Nesse dia, o prato especial é a tradicional Lagosta Sapateira Gratinada, que o público pode comer à vontade, quantas vezes quiser.

No sábado, também há boas novas no Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp. Agora, tanto no almoço quanto no jantar, os frequentadores do evento vão ter Chiclete de Camarão, como prato especial de sábado.

O domingo mantém-se como o dia especial de massa. O famoso Macarrão com Camarão no Parmesão Grana Padano é o prato especial que continua a encerrar a semana no Festival do Pescado mais completo da cidade.

Mas quem vai ao Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp, além desses pratos especiais, tem muito mais opções para comer o quanto quiser por lá. São cerca de 60 itens no cardápio, com destaque para os Camarões Assados no Espeto, servidos à vontade nas mesas, e para a Paella à Marinera, gigante, oferecida num tacho de mais de um metro de diâmetro. Para saber em detalhes tudo o que vai encontrar por lá nesta semana (de quarta a domingo), só dando uma olhadinha no cardápio.

O Festival do Pescado e Frutos do Mar funciona de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp. De quarta a sexta-feira, o horário é das 18h às 23h30 (somente jantar). No sábado, funciona das 12h até 23h30 (almoço e jantar). No domingo, abre ao meio-dia e encerra as atividades às 17h (somente almoço).

Crianças

Pelo preço fixo de R$ 139,90 por pessoa, o público pode comer, quantas vezes quiser, todos itens disponíveis no cardápio (não é cobrada taxa de serviço).

As bebidas e as sobremesas são cobradas à parte. Crianças de até cinco anos não pagam o festival. De seis a dez anos, pagam metade do preço.

O acesso é feito pelo Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo-SP). O estacionamento (pago) para automóveis também fica no Portão 4. O estacionamento (pago) para motos tem acesso pelo Portão 2 da Ceagesp, também na mesma avenida.

