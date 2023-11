GCM resgata coruja ferida por linha de pipa com cerol em Cumbica

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgatou na última sexta-feira (3), em uma residência no Jardim Cumbica, uma coruja-orelhuda com a asa ferida por linha de pipa revestida em cerol e com dificuldade para levantar voo. As equipes foram acionadas pelo telefone 153.

A ave estava estressada e arisca, mas foi capturada com segurança e transferida para uma caixa de transporte adequada à espécie, onde se tranquilizou. Posteriormente foi transferida do zoológico municipal ao Centro de Referência em Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê, onde está sob observação e cuidados de veterinários especializados.

Resgates

O munícipe que encontrar algum animal silvestre deve ligar para a Central de Atendimento da Guarda Civil Municipal pelo telefone 153, que funciona 24 horas, todos os dias da semana.