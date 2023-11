Guti apresenta soluções para o saneamento básico e desastres naturais em painel em Barcelona

O prefeito Guti apresentou nesta terça-feira (7) um painel em Barcelona, na Espanha, sobre soluções implantadas em Guarulhos para o saneamento básico e a redução dos riscos climáticos. A apresentação a autoridades e empresários de diversos países ocorreu no segundo dia de debates do maior congresso sobre cidades inteligentes, o Smart Cities, que integra o programa anual da delegação da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Guti traçou uma linha do tempo para celebrar as conquistas do sistema guarulhense de água e esgoto, desde o marco do fim do racionamento de água, que atingia 92% das residências, ao salto de 2% a 40% no tratamento de esgoto, que deve chegar a 95% até 2030.

“Ao firmarmos parceria com a Sabesp, Guarulhos livrou-se de uma dívida de R$ 3,2 bilhões desse sistema precário e o transformou em um investimento de R$ 4,5 bilhões, que será aplicado em obras voltadas à qualidade do saneamento básico durante 40 anos”, relatou o prefeito.

O desenvolvimento do programa de macrodrenagem e controle de cheias do rio Baquirivu-Guaçu deu seguimento à apresentação, uma solução para as inundações que foram iniciadas após a construção do aeroporto internacional, na década de 1980, que mudou o curso das águas.

O programa, que conta com o aporte financeiro de US$ 96 milhões da Corporação Andina de Fomento (CAF), irá alterar a paisagem e a infraestrutura urbana dos bairros da região, onde vivem cerca de 300 mil munícipes, mediante a ampliação da calha do rio, a construção de reservatórios e a recuperação de áreas de várzea com o maior parque linear da cidade, que terá equipamentos esportivos, ciclovias e pistas de caminhadas.

“É com modernização e estratégias inteligentes que transformamos Guarulhos em uma cidade resiliente”, concluiu Guti.

Smart Cities 2023

Na segunda-feira (6) Guti se reuniu com empresários catalães no Smart Cities, onde apresentou soluções administrativas, tecnológicas e inovadoras que posicionam Guarulhos como uma cidade inteligente, competitiva e com ambiente propício para o empreendedorismo.

A viagem, feita a convite da FNP, não implica gastos aos cofres municipais. Até o retorno de Guti, o vice-prefeito Professor Jesus será o chefe do Executivo de forma interina.