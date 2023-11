Jovem é morto em matagal após abordagem policial em Guarulhos

Um jovem de 21 anos foi morto em um matagal de Guarulhos após ser abordado pela Polícia Militar. Segundo reportagem veiculada no programa Cidade Alerta, da Record TV, a vítima identificada como Weverton foi levada para um matagal onde recebeu diversos tiros. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares alegaram que Weverton teria roubado uma moto junto com um comparsa. A dupla teria atirado nos agentes o que iniciou uma perseguição policial, onde o jovem teria corrido em direção ao matagal. No local um policial disparou contra ele, mas os agentes alegaram que não sabiam que a vítima teria morrido no hospital, e por isso não prestaram socorro.

Já a família afirmou à reportagem que Weverton é inocente. A moto do jovem era usada para fazer entregas, como complemento da renda. A vítima também trabalhava como gari e se tornaria pai em poucos meses. A viúva está grávida de sete meses. A arma de um PM foi apreendida e deve passar por perícia. Nenhuma arma foi encontrada com a vítima. O caso será investigado pelo 9º DP de Guarulhos.